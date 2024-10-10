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Yeni Şafak 30. Yıl
Milletin yanında

Milletin yanında

04:0010/10/2024, Perşembe
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Türk basın tarihinde önemli bir yere sahip olan Yeni Şafak gazetesinin 30’uncu kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Milletin yanında duran yayıncılık anlayışına sahip çıkan Yeni Şafak ailesindeki tüm çalışanlara başarılar diliyorum.


#Yeni Şafak
#30. yıl
#Mehmet Fatih Kacır

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