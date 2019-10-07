Hayat Milletler karması
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Milletler karması

Japonya’da yaşayan Arakanlı Müslümanlar futbol takımı kurdu. Japon ve Sri Lankalıların da bulunduğu takım farklılıkların barışa engel olmadığını ortaya koyuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Japonya Rohingya Derneği’ne göre, ülkede 260’ı Tatebayaşi kentinde olmak üzere yaklaşık 300 Arakanlı Müslüman yaşıyor.
Japonya Rohingya Derneği’ne göre, ülkede 260’ı Tatebayaşi kentinde olmak üzere yaklaşık 300 Arakanlı Müslüman yaşıyor.

ADI ARAPÇA’DAN GELİYOR

Myanmar’da gördükleri zulum nedeniyle uzun süre önce göç ettikleri Japonya’nın Gunma vilayetine bağlı Tatebayaşi kentinde yaşayan Arakanlı Müslümanların çocukları, Kasım 2017’de Salamat FC adlı futbol takımını kurdu. Adını Arapça “salam (barış)” kelimesinden alan takım, yaşları 15 ila 25 arasında değişen 15 Rohingya ile Japonya ve Sri Lankalı 20 oyuncudan oluşuyor.

MOTİVASYON İÇİN KURDU

Salamat FC, Japonya’daki diğer azınlıkların kurduğu takımlarla oynadığı maçlarla, dini ve etnik farklılıkların spora ve barışın önüne geçmediğini ortaya koyuyor. Takımın kurucusu 16 yaşındaki Mamoru Mizuno, Myanmar’da ordu ve Budist milliyetçilerin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemleri başlatmasının ardından, toplumuna motivasyon olması için takımı kurmaya karar verdiğini belirtti.

Hedef Bangladeş’te oynamak

  • Asıl adı Suhail olan ve ailesi Myanmar’da Rohingyalara karşı geçmişteki şiddet olayları sonrası Japonya’ya sığınan Mizuno, yüzbinlerce Arakanlı Müslümanın yaşadığı Bangladeş’teki kamplarda oynamak ve oradaki insanların yüzünü güldürmek istediklerini dile getirdi. Japonya vatandaşlığına 2015’te geçen Mizuno, babasının halen Myanmar’da yaşayan babaannesinin hayatından endişe ettiğini aktardı.

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