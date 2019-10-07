Milletler karması

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ABD'den harekat açıklaması: Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatacak

Beyaz Saray'dan yapılan son dakika açıklamasında "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." denildi. Ayrıca ABD'nin bölgede son iki yılda yakaladığı DEAŞ'lı teröristlerden de Türkiye sorumlu olacak.