​Milli Saraylar’daki tablolar müzede buluştu

Türkiye’nin en zengin tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, sanat tarihimiz açısından dönüm noktası sayılacak önemli bir açılışa ev sahipliği yaptı. Başkanlık’a bağlı Beşiktaş’taki Resim Müzesi, 15 Ocak 2021 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle ziyarete açıldı. Restorasyonu tamamlanan, modern sergileme kriterlerine göre tefriş edilen Müze, 11 bin m2’lik kapalı alanda düzenlenen 34 salon ve 553 eserle kültür–sanat hayatımızın yeni merkezi olmaya aday. Resim Müzesi koleksiyonu, Topkapı Sarayı depolarında muhafaza edilen tabloların Milli Saraylar envanterine dahil edilmesiyle daha da zenginleşti. Topkapı Sarayı’ndan Resim Müzesi’ne nakledilen tabloların restorasyonuna yönelik Resim Müzesi›nde atölye kuruldu. Eserlerin restorasyon öncesi, aşamaları ve restorasyon sonrası durumları belgelendi. Çalışmalar kapsamında Tablo Restorasyon Atölyesi 199, Altın Varak Atölyesi 104, Cilt ve Kâğıt Restorasyon Atölyesi 34 eseri kültür hayatımıza kazandırdı. Eserlere yönelik envanter çalışmaları da titizlikle yürütüldü. Eser bilgileri, kondisyon durumları ve hareketleri kayıt altına alındı. Kayıtlar, dijital sisteme aktarıldı. Müze binasının ve eserlerin güvenliğini sağlayan kamera ve alarm sistemleri modernize edildi. Resim Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak eserlerle ilgili bir de kitap hazırlandı. Müze’yi, tematik bölümlerini ve eserleri tanıtan kitap, ziyaretçiler için rehber niteliğinde.

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Resim sanatının değişen süreçlerine seçkin eserler üzerinden tanıklık etme imkânı sunan Resim Müzesi, pazartesi hariç her gün 10.00-16.00 saatleri arasında gezilebilir.

EN BÜYÜK ORYANTALİST TABLO

Resim Müzesi, Türkiye’nin en büyük Oryantalist tablosuna da ev sahipliği yapıyor. Fransız ressam Félix-Auguste Clément’in ‹Çölde Av› adıyla tanınan tablosu, müze ortamında ilk defa ziyaretçiyle buluşuyor. 35 metrekarelik ebadıyla görenleri büyüleyen, 1865 tarihli eser, 2019 yılında Said Halim Paşa Yalısı’ndan başarılı bir operasyonla alınarak Resim Müzesi’ne nakledildi. Osmanlı ile Mısır arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilere dair ipuçları barındıran tablo, görsel belge niteliği taşıması bakımından eşsiz olarak değerlendiriliyor.

VELİAHD DAİRESİ’NDEN RESİM MÜZESİ’NE

Milli Saraylar Resim Müzesi, Sultan Abdülmecid tarafından 1856 yılında ‘Veliaht Dairesi’ olarak inşa ettirildi. Daire’de ilk olarak Sultan Abdülaziz kaldı. Yapının inşaat kalfalığını Karabet Balyan, bina eminliğini Es-Seyyid Ali Şahin Bey yürüttü. Daire’nin tefrişini ise Sultan Abdülmecid’in dekoratörü Fransız Charles Séchan yaptı.

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MÜZECİLİK ALANINDA EŞSİZ BİR ÖRNEK

Veliahd Dairesi, ilk bölümünün restorasyonunun ardından 22 Mart 2014’te Resim Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. 2017’de ise Müze’nin daha büyük olan ikinci bölümünün restorasyonuna başlandı. 4 yıl süren çalışmaların ardından kapılarını yeniden sanatseverlere açan Resim Müzesi, özgün restorasyon, özenli teşhir ve tefrişiyle alanında benzersiz bir nitelik kazandı.

Osmanlı resim sanatının tek temsilcisi

Resim Müzesi’nin XVI. ila XX. yüzyılı kapsayan koleksiyonu; padişah portreleri, tarihî konulu kompozisyonlar, oryantalist eserler, doğa ve kent görünümleri ile natürmortlar gibi pek çok konuyu içeriyor. Koleksiyon, Konstantin Kapıdağlı, Rupen Manas, Stanislaw Chlebowski, Fausto Zonaro, Ivan Konstantinoviç Ayvazovski, Pierre Désiré Guillemet, Eugéne Fromentin, Stefano Ussi, Félix-Auguste Clément, Şeker Ahmed Paşa, Osman Hamdi Bey, Şevket Dağ ve Abdülmecid Efendi gibi ressamların eserlerini barındırıyor. Müze Osmanlı saray resminin temsilcisi olması bakımından da ayrı bir önem taşıyor.