Çocuk istismarı içeren o dizi için RTÜK harekete geçti: Türkiye kataloğundan kaldırıldı
Netflix, RTÜK’ün uyarısından sonra çocuk istismarı içeren “Cuties” dizisini Türkiye kataloğundan çıkardı. RTÜK, Netflix'in çocuk istismarı görüntüleri içeren “Minnoşlar” adlı filmi kataloğundan çıkarması gerektiğine dair aldığı kararı Netflix'e tebliğ etmişti.
Türkiye’de ‘Minnoşlar’ adıyla yayına girecek olan, Netflix’in yeni dizisi, sosyal medyada tepki çekti. 11 yaşındaki kızın hikayesini anlatan ve çocuk istismarı görüntüleri içerdiği gerekçesiyle tepki toplayan Fransız dizisi ile ilgili RTÜK harekete geçti.
RTÜK, Netflix’in, çocuk istismarı görüntüleri içeren “Minnoşlar” adlı filmi kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verdi. Netflix de RTÜK kararının tebliğ edilmesinin ardından diziyi Türkiye kataloğundan kaldırdı.