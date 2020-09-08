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Hayat Çocuk istismarı içeren o dizi için RTÜK harekete geçti Türkiye kataloğundan kaldırıldı
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Minnoşlar Netflix'ten kaldırıldı mı?

Çocuk istismarı içeren o dizi için RTÜK harekete geçti: Türkiye kataloğundan kaldırıldı

Netflix, RTÜK’ün uyarısından sonra çocuk istismarı içeren “Cuties” dizisini Türkiye kataloğundan çıkardı. RTÜK, Netflix'in çocuk istismarı görüntüleri içeren “Minnoşlar” adlı filmi kataloğundan çıkarması gerektiğine dair aldığı kararı Netflix'e tebliğ etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Netflix diziyi Türkiye kataloğundan kaldırdı.
Netflix diziyi Türkiye kataloğundan kaldırdı.

Türkiye’de ‘Minnoşlar’ adıyla yayına girecek olan, Netflix’in yeni dizisi, sosyal medyada tepki çekti. 11 yaşındaki kızın hikayesini anlatan ve çocuk istismarı görüntüleri içerdiği gerekçesiyle tepki toplayan Fransız dizisi ile ilgili RTÜK harekete geçti.

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Eşcinsel süper kahramanlar, eşcinsel çizgi film karakterleri,eşcinsel yan roller... Netflix ve Hollywood'un eşcinsellik propagandası tüm dünya tarafından endişe ile izleniyor. Ahlak karşıtı yayınlarıyla sık sık gündeme gelen film paltformları, dayattıkları sapkın yaşam biçimiyle yüzlerce çocuğun ruh sağlığını bozuyor. Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde çocuklar ve ahlaksız ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var...


Netflix diziyi Türkiye kataloğundan kaldırdı

RTÜK, Netflix’in, çocuk istismarı görüntüleri içeren “Minnoşlar” adlı filmi kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verdi. Netflix de RTÜK kararının tebliğ edilmesinin ardından diziyi Türkiye kataloğundan kaldırdı.

Netflix'ten alenen çocuk istismarı: Minnoşlar filminde oynayanlar 11 yaşında ama izleyenler +18
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Netflix'ten alenen çocuk istismarı: Minnoşlar filminde oynayanlar 11 yaşında ama izleyenler +18
Netflix çocuk istismarından vazgeçmiyor. Bir Amerikan şirketi olan Netflix, online film ve dizi izleme platformu olarak yayın hayatına başladığı günden itibaren çok konuşuluyor. Netflix, yine tartışmalı bir yapım ile adından bahsettiriyor. Yayınladığı film ve diziler ile her zaman eleştiri oklarının hedefinde olan Netflix, yeni bir rezalete imza attı. Orijinal adı Cuties olan ve Türkiye'de Minnoşlar adıyla yayına girecek olan Netflix'in yeni filmi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Neden mi? Gelin nedenlerini birlikte inceleyelim.


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