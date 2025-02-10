Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Mısır’da Ümmü Gülsüm Yılı ilan edildi

Mısır’da Ümmü Gülsüm Yılı ilan edildi

04:0010/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ümmü Gülsüm
Ümmü Gülsüm

Mısır Kültür Bakanlığı, Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm’ün ölümünün 50. yılı dolayısıyla 2025’i “Ümmü Gülsüm Yılı” ilan etti. “Doğu’nun yıldızı”, “Arapların annesi”, “Mısır’ın dördüncü piramidi” gibi isimlerle de anılan, Mısır ve Arap müzik kültürünün tanınan sanatçısının vefat yıl dönümünde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Şubat ayı boyunca devam edecek “Ümmü Gülsüm Müzik ve Şarkı Festivali”, 3 Şubat’ta Gülsüm’ün doğum yeri Dakahlia’nın Tamay El Zahayra köyünde başladı. Kahire’deki Umm Kulthum Müzesi’nde ziyaretçiler, sanatçının kişisel eşyalarına, fotoğraflarına ve nadir ses kayıtlarına, şubat ayı boyunca ücretsiz erişebilecek.


#Mısır
#Ümmü Gülsüm
#şarkı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BYD ATTO 2'nin Türkiye satış tarihi belli oldu: 0'dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşıyor