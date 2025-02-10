Mısır’da Ümmü Gülsüm Yılı ilan edildi

Mısır Kültür Bakanlığı, Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm’ün ölümünün 50. yılı dolayısıyla 2025’i “Ümmü Gülsüm Yılı” ilan etti. “Doğu’nun yıldızı”, “Arapların annesi”, “Mısır’ın dördüncü piramidi” gibi isimlerle de anılan, Mısır ve Arap müzik kültürünün tanınan sanatçısının vefat yıl dönümünde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Şubat ayı boyunca devam edecek “Ümmü Gülsüm Müzik ve Şarkı Festivali”, 3 Şubat’ta Gülsüm’ün doğum yeri Dakahlia’nın Tamay El Zahayra köyünde başladı. Kahire’deki Umm Kulthum Müzesi’nde ziyaretçiler, sanatçının kişisel eşyalarına, fotoğraflarına ve nadir ses kayıtlarına, şubat ayı boyunca ücretsiz erişebilecek.