Mistik müzik ruhu besleyecek

Mevlana’nın 812’nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “16’ncı Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali” başladı. Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nce organize edilen festivalin açılışında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda, ney ve bağlama virtüözü Ömer Faruk Tekbilek sahne aldı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Tekbilek’in konserini Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve Türkiye’ye yerleştikten sonra İslamiyet’i seçerek Müslüman olan ABD’li caz sanatçısı Della Miles de izledi.

“Hak aşıklarının gıdası musıki dinlemektir” mottosuyla düzenlenen festivalde bugün Tacikistan’dan Davlatmand Kholov sahne alacak. İran’dan Aliriza Ghorbani, Cezayir’den Nassima Chabane, Yunanistan’dan Sokratis Sinapoulos (Derya Türkan’la birlikte), Norveç’ten Jon Georg Balke, Dağıstan’dan Akhmed Akhmedov gibi önemli müzisyenleri ağırlayacak festival 30 Eylül akşamı TRT özel konseriyle sona erecek.

TÜM KONSERLER ÜCRETSİZ

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki konserler ücretsiz olacak. Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen ve kültürel-müzikal katma değeri ile kültür ekonomisini yükseltmeyi amaçlayan atölye çalışmalarında ise Tekke Musıkisi, Abdal Musıkisi, Cami Musıkisi ve Cemevi Musıkisi kendi ustaları tarafından anlatılarak uygulanacak. Atölye çalışmaları 23, 25, 27 ve 28 Eylül’de saat 14.00 ile 15.00 arasında gerçekleştirilecek. Davetiyeler etkinlik merkezinden ücretsiz temin edebilecek.

REKLAM

Edirne’de Balkan rüzgarı



Edirne’de ise 25-29 Eylül tarihlerinde Uluslararası Balkan Müzik Festivali düzenlenecek. Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından Trakya Üniversitesi Konservatuvar Salonu’nda gerçekleşecek festivalin açılışı 25 Eylül’de Serkan Çağrı ve şef Orhan Şallıel yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ile yapılacak. 26 Eylül’de Ege’nin iki yakasını bir araya getiren Cafe Aman İstanbul, 27 Eylül’de Gökçe, 29 Eylül’de Makedon müzisyen Dzambo Agusev, Balkan müziğinin klarnetteki ismi İsmail Lumanovski ve Suzan Kardeş sahne alacak. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsü 28 Eylül’de Balkanlar’da kültür, sanat ve müzik temalı seminerler düzenlenecek.