Hayat Mızıka-i Türki gönülleri fethedecek
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Mızıka-i Türki gönülleri fethedecek

Mızıka-i Türki klasik senfoni orkestrası ile Mehter’i birleştiriyor. Kös, nakkare, zurnayı obua, timpani, kemanla buluşturan ekibin müzik direktörü ve şefi doktor Ayhan Özel, “Bando dediğimizde askeri, sert bir görüntü geliyor akla. Ancak asrımızda, bir şeyi kabul ettirmek istiyorsanız toprak fethetmek yerine gönülleri fethetmeniz gerekiyor” diyor.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Mızıka-i Türki
Mızıka-i Türki

Selçukludan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan günümüze dünya müzik tarihinin en görkemli askeri bandosu olan Mehter, 2020 model olarak sahne alıyor. Mızıka-i Türki, Mehter ile klaski senfoni orkestrasını birleştiriyor. Yeni bestelerin sahne performansına dönüştüğü, farklı enstrümanların tek beste için çalındığı, Batı ile Doğu’nun harmanlandığı ekip, Anadolu turnesinin ardından Avrupa’da bir dizi konser düzenleyecek.

MERHAMET VE COŞKU YARATIYOR

Mızıka-i Türki’nin müzik direktörlüğünü doktor Ayhan Özel yapıyor. Altı yeni Türk Musiki bestesiyle 12 eser icra edileceğini belirten Özel, aynı zamanda Mızaka-i Türki’nin şefliğini üstlendi. Mızaka-i Türki sayesinde daha çok coşku ve merhamet duygularını tahrik eden bir form sunduklarını belirten Şef, “Geleneksel Mehteran yapısının yanına, herkesin ilgiyle dinlediği çoksesli müziği ekledik. Bu iki türün oluşturduğu farklı tınıyı evrenselleştirmek istiyoruz. Bando dediğimizde askeri, sert bir görüntü geliyor akla. Ancak asrımızda, bir şeyi kabul ettirmek istiyorsanız toprak fethetmek yerine gönülleri fethetmeniz gerekiyor. Dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu bile Mehteran çalarken ona eşlik edemiyor. Çalma ve söyleme aynı anda yapılamıyor yani. Mehteranın bas davulu ile orkestranın büyük davulu örneğin, ikisinin akışı çok farklıdır, aynı müzik içinde kullanmak çok risklidir. Biz iki akışı birleştirip yeni form oluşturduk” diyor.

ÇOKSESLİ YEMEKTE BAHARAT DA VAR

Bir ülkenin marka değerinin sanat, teknoloji, kültür sayesinde artacağına vurgu yapan Özel, sözlerine şöyle devam ediyor: “Müzik sayesinde Türkiye’nin marka değerini artırmayı hedefliyoruz. Geleneksel müzik, küresel anlamda herkesi etkileyemeyebilir. Senfoni çoksesli müziktir. Ayrı ezgilerle aynı ezgiyi destekleyen sesler vardır. Zurnanın senfoni orkestrasında kullanılması risktir. Bakır üflemeliler bir tarafta, zurna bir tarafta. İkisi normalde uyumsuz bir ses rengine sahip olsa da risk alarak çok güzel bir şey ortaya çıkardık. Enstrümanlar arasında nakkare de bulunuyor. Hiç sesi gelmese de kullanıyoruz çünkü ekipteki baharat gibi düşünüyoruz ve birçok tat bulunuyor.”

YÖNETİM ŞEFTE OLACAK

Yıllardır Mehteran takımlarında danışman olarak yer alan Muhammed Yolaç, “Konserler esnasında insanları gözlemleme fırsatımız oluyordu. Müzik başlar başlamaz Türkler kadar yabancı insanların da etkilendiğini, ürperdiğini gördük. Gafil Ne Bilir, Yelkenler, Yürekler Kabarık, Sancak Marşı, Devlet Marşı, Hücum Marşı’na çalışıyoruz. Yönetim tamamen orkestra şefinde olacak. Ekip içindeki uyum ve enstrümanların adaptasyonundan memnunuz” şeklinde konuşuyor.

Enver Paşa mehteri canlandırdı

Mızıka-i Türki’nin tarihi açıdan önemi olduğuna değinen yazar Mehmet Dilbaz, şunları anlatıyor: “Dünyadaki ilk askeri bandonun mucidi Türkler’dir. Mehter, Selçuklular’da ilk formunu alıyor. Osman Bey’e beylik alameti olarak, toprak, tuğ, sancakla birlikte bağımsızlığı tanıma alameti olarak mehter takımı gönderiliyor. Osmanlı İmparatorluğunda Mehter, Yeniçeri Ocağı’nın bir parçası haline geliyor. Gece de kakafonik sesler çıkartılıyor ve karşı askerin uyuması engelleniyor, siniri bozuluyor. Bizim tarafta ise gülbank çekiliyor, hücum zamanı tempo artıyor... 1826’da Yeniçeri Ocağı’yla birlikte Mehter kaldırılıyor. İtalya’dan Donizetti Paşa’ya Mızıka-i Hümayun kurduruluyor. Bundan 90 yıl sonra Birinci Dünya Harbi kapıdayken Enver Paşa, orduyu motive edecek eski kültüre ihtiyaç var diyor ve uyuyan Mehteri canlandırıyor. Burada ise dördüncü nesil olarak Batı tarzı müziği Mehter’le birleşti.”

Turistik kalmıştı

Çeyrek yüzyıldır Mehter organizasyonları düzenleyen Feyzullah Altunkaynak, Mehter’e karşı önyargılar olsa da dinlemeye başladığında herkesin etkilendiğini söylüyor. Altunkaynak, “Mehter’in turistik araç olarak kaldığı günümüzde biz, elimizdeki bu güçlü sesi senfoniyle birleştirip genişletmek istedik. Dünya çapında bir ruh oluşturmak, Mehter’i Chopin’le, Mozart’la birleştirmek istiyoruz. Senfoni dışında Mehter’i farklı sound’larla birleştirmeye devam edeceğiz” diyor.
Bir günde 133 ölüm!

Bir günde 133 ölüm!

Avrupa'nın ortasında koronavirüsü kabusu yaşanıyor.
Onu da yapacağız!

Onu da yapacağız!

Erdoğan, CHP'ye bir kez daha meydan okudu.
PKKya ikna darbesi

PKK'ya
'ikna' darbesi

Bu yöntemle iki ayda 55 terörist...
Dev proje açıldı

Dev proje açıldı

Kaynaklar israf edilmeyince böyle güzel yatırımlar ortaya çıkıyor.
Puanlar paylaşıldı

Puanlar paylaşıldı

Sivas'taki kritik maçta kazanan çıkmadı.
Yunan zulmü tam gaz

Yunan zulmü tam gaz

​Sert müdahalelerin bilançosu: 3 ölü, 1000 yaralı

Sen de kapılarını aç

Sen de kapılarını aç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrı.
MHK'nın modu değişti

MHK'nın modu değişti

Diğer kulüplere sessiz kalan Zekeriya Alp, Trabzonspor'u dava edecek.
Ankara'yı<br> merkez üs yapacağız

Ankara'yı
merkez üs yapacağız

​Bakan Varank müjdeyi açıkladı.
Annelerin zaferi büyüyor

Annelerin zaferi büyüyor

HDP önünde evlat nöbeti tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu.
Komutan<br>Ünal Karaman

Komutan
Ünal Karaman

​Maça kamuflaj ve komando beresiyle çıktılar.
Kritik gün yarın

Kritik gün yarın

​İran'dan getirilenler 13 gündür karantinada.
49 kişi daha öldü

49 kişi daha öldü

Salgın nedeniyle tüm Avrupa'ya uçuşlar iptal edildi.
Sağanak etkili olacak

Sağanak etkili olacak

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 bölge için uyardı.
Devriyeler sıklaştırıldı

Devriyeler sıklaştırıldı

​Özel harekatçılar Meriç'te beklemeye devam ediyor.
Fabrika gibi lise

Fabrika gibi lise

​Yurdun dört bir yanına temizlik maddeleri satıyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.