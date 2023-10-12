MoMA’nın ilk koleksiyon NFT’si Anadol’un

Dünyanın en önemli sanat müzelerinden New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), Refik Anadol’un “Unsupervised-Machine Hallucinations” adlı eserini kalıcı koleksiyonuna ekledi. Eser, MoMA’nın kalıcı koleksiyonlarına giren ilk NFT eser olarak tarihe geçti. Bağışla ilgili RFC Art Collection’dan yapılan açıklamada, “Bu büyük ölçekli edinim, MoMA’nın geniş koleksiyonundan, 200 yılı aşkın sanatı yeniden yorumlamak ve dönüştürmek için yapay zeka teknolojisinin gücünden yararlanan Refik Anadol’un üç bölümlü dijital bir eseri ile mümkün hale getirildi. Bu muazzam desteğe, Pablo Rodriguez-Fraile ve Desiree Casoni liderliğindeki RFC Collection ile Ryan Zurrer’ın rehberliğindeki 1of1’ın dikkate değer bağışları sayesinde ulaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.