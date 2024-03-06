MSGSÜ’nün hafızası sergi oldu

Türkiye'nin ilk güzel sanatlar okulunun tarihçesi, “Temsil ve Hafıza: 1882-1948” sergisiyle İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Cumhuriyet'in 100. yılı ve üniversitenin 142. kuruluş yılı kapsamında hazırlanan sergi, okulun ilk günden 1948’deki yangına kadar geçirdiği sürece odaklanıyor. Kuruluş, Göçebe Dönem, Kurumsallaşma ve Burhan Toprak Döneminde Akademi başlıklarında o dönem yapılan çeşitli eserlere yer veriliyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Sinan Niyazioğlu, Prof. Dr. Nezih R. Aysel, Doç. Dr. Yasemin Nur Erkalır’ın üstlendiği sergide yer alan karakalem, sulu boya, yağlı boya, fotoğraf ve dijital türde çalışmaları 4 Ağustos'a kadar görülebilecek.

Sergi açılışında konuşan MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, üniversitenin kuruluşundan bu yana sanat, mimarlık ve tasarım alanında ülkenin geleceğini şekillendirdiğini belirtti. İnci, serginin kurumun hafızasının ilk bölümü olduğunu söyleyerek “Gezeceğiniz sergi, kurumun hafızasının 4'te biri. Serginin ikinci bölümünde 1950'den sonra yepyeni bir kuruluş, yeni bir mimari anlayış, yeni bir eğitim programı, üniversite oluncaya kadar geçirdiğimiz dönem olacak. Bunları elbette kitaplaştırarak geleceğe bırakacağız” cümlelerini kurdu. Küratörlerden Sinan Niyazioğlu “Hiçbir şekilde bir araya gelmeyen bu ürünler bu sergide bir araya geldi” dedi. Nezih R. Aysel ise MSGSÜ'nün 142 yıl önce büyük umutlarla kurulduğunu, ilk kez güzel sanatlarla birlikte ülkenin ve okulun tarihinin yan yana sergilendiğini ifade etti.