Muallim Netflix’e geliyor

TRT’nin ortak yapımcılığını üstlendiği ödüllü Muallim filmi, 27 Mayıs’ta Netflix’e geliyor. Filmde, 2. Abdülhamid Han döneminde Fransa’da mühendislik eğitimi alan bir Jöntürk’ün, öğretmen olarak sürgün edildiği köyde idareyle mücadelesi anlatılıyor. Yapımcılığını Halit Arabacı’nın, yönetmenliğini Müslüm Şahin’in yaptığı filmin başrollerini Melih Selçuk, Sevtap Özaltun ve Ruhi Sarı paylaşıyor. Pek çok uluslararası festivale katılan filme, Amerikan Golden Picture Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” dahil 5 ödül verildi. Film ayrıca Arjantin Buenos Aires Uluslararası Film Festivali’nden de “En İyi Film” ödülüyle dönmüştü.