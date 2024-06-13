Mücerret’ten Filistin paneli

Dijital yayın platformu Mücerret’in tertiplediği panelde, Filistin'de yaşanan dramın üç sembolik ismi İzzeddin Kassam, Naci el-Ali ve Rachel Corrie ele alındı. İsimleri ve bölgenin yüzyılı aşkındır yaşadığı yalnızlığı; Peren Birsaygılı Mut, Bülent Tokgöz ve Esra Elönü anlattı. İzzeddin el Kassam'ın önemini vurgulayan Mut, yaşamından kesitler katılımcılara aktardı. Corrie'nin öldürülmesini, dün ve bugün açısından değerlendiren Elönü, “İsrail için bir zulmün ses getirecek prömiyeri” olarak niteledi.