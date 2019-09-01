Hayat Mülteci çocukların da saçı güzel olsun
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Mülteci çocukların da saçı güzel olsun

Mülteci çocukların da saçı güzel olsun

“Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü” projesinin ikincisi gerçekleştirildi.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, “Human Movie Team” ve “For Children” yardım kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de bulunan kamplardaki kız çocuklarının saçları süslendi ve kuaförlük hizmeti verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye’deki mülteci kamplarında yaşayan 2 bin kız çocuğuna yönelik “Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü” projesi gerçekleştirildi.
Suriye’deki mülteci kamplarında yaşayan 2 bin kız çocuğuna yönelik “Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü” projesi gerçekleştirildi.

İlki gecen yıl gerceklestirilen Saçlara Örgu Yüreklere Kardeşlik Projesi’nin ikincisi 26-28 Ağustos’ta Azez’in kamplar bölgesinde bulunan Sicci, Şemmarin ve Reyyan kamplarında düzenlendi. İHH İnsani Yardım Vakfı, sosyal medya hareketi olarak faaliyet gösteren “Human Movie Team” iş birliğiyle Suriye’deki mülteci kamplarında yaşayan 2 bin kız çocuğuna yönelik “Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü” projesini gerçekleştirdi.İHH İnsani Yardım Vakfı, sosyal medya hareketi olarak faaliyet gösteren “Human Movie Team” iş birliğiyle Suriye›deki mülteci kamplarında yaşayan 2 bin kız çocuğuna yönelik “Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü” projesini gerçekleştirdi. “Saçlara örgü yüreklere kardeşlik götürüyoruz” sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında gönüllü kuaförler, Azez’de bulunan Siccu ve Şemmarin mülteci kamplarına gitti. Burada yaşayan çoğu yetim 2 bin kız çocuğuna kuaförlük hizmeti verildi.

teve Mccury’nin Afganistan’da fotoğrafını çekmiş olduğu meşhur Afgan kıza benzetilen fotoğraf karesi sosyal medyada ilgi gördü.

BU YIL DAHA MUTSUZLAR

Proje yetkilisi Tülay Gökçimen şunları söyledi: “20’den fazla kuaför gönüllü oldu. Saçlar tarandı, şekil verildi, süslendi ve kızlarımız hediyeleriyle birlikte evlerine gönderildi. Geldiklerinde çok mutsuz görünen savaş mağduru mülteci kız çocukları evlerine giderken oldukça mutluydu. Türkiye’nin farkli yerlerinden gelen 18 kisilik proje ekibi cocuklarla oyunlar oynadı, danslar ettiler. Tüm cocuklarla birer anne gibi tek tek ilgilendiler. “Geçtigimiz yıla nazaran bu sene daha mutsuz çocuklarla karşılaştıklarını ifade eden Gökçimen, sözlerini şöyle sürdürdü: “ İçinde bulundukları durumdan oldukça etkilenen bu çocukların çoğunun ağır depresyon geçirdiği çok belliydi. Biz, Human Movie Team ve For Children olarak hayattan umudunu kesmeye hazırlanan bu çocuklara umut olmaya ve yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz. Gelecek yıl daha fazla çocuğun faydalanacağı bir organizasyonla Saçlara Örgü Yüreklere Kardeşlik projemizi geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Ta ki o kamplar boşalana ve o çocuklar normal bir hayata baslayana kadar.”

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İlki gecen yıl gerceklestirilen Saçlara Örgu Yüreklere Kardeşlik Projesi’nin ikincisi 26-28 Ağustos’ta Azez’in kamplar bölgesinde bulunan Sicci, Şemmarin ve Reyyan kamplarında düzenlendi.

Fotoğraflar The Tımes’ta çıktı

Bu yıl etkinlikte çekilen fotoğraflar da gündem oldu. Anadolu ajansı muhabiri Esra Hacıoğlu’nun bir perdenin önünde çektiği fotoğraflar The Tımes’ta yer aldı. Steve Mccury’nin Afganistan’da fotoğrafını çekmiş olduğu meşhur Afgan kıza benzetilen fotoğraf karesi de sosyal medyada ilgi gördü.
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