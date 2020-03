Mültecilerin dünyasına hoş geldiniz

Gidiyor Gitti Gitmiş adlı roman Can Yayınları arasında okurla buluştu.

BEYZA KARAKAYA

Edmund Burke, 22 Mart 1775 tarihli konuşmasında, “Kölelik her toprakta yetişen bir ottur” der. Her ne kadar köleliğin tanımı ve muhtevası değişse de hala aynı “sınırlar” ve aynı “tel örgüler” ile korunuyor. Bugün, tam da Burke’un ifade ettiği anlamda kölelik her toprakta yetişiyor. Ne ki, ne toprağa eken el birkaç yüzyıl öncesinden farklı, ne de toprağa ekilenler… Toprağa ekilenler dün olduğu gibi bugün de sistemin dişlileri arasında öğütülüyor. Siz bu yazıyı okurken sistemin dişlileri arasında öğütülen binlerce insan, birbirlerinden farklı gerekçelerle, nihayetinde aydınlığa, umuda kavuşacaklarına inandıkları/inandırıldıkları karanlık bir yolculuğa çıkıyor. Onları bir ölümden belki de başka bir ölüme taşıyan bir yolculuğa… Ve bizler bu yolculuğu sadece “seyredebiliyoruz…”

MÜLTECİLERE DAİR

Jenny Erpenbeck’in romanı Gidiyor Gitti Gitmiş ise bu umut dolu ve fakat karanlık yolculuktan sonraki sonsuz bekleyişe odaklanıyor… Nihayet yol halinden sıyrılan ve fakat sonsuz bir bekleyiş haline bırakılan mültecilerin, geride bıraktıklarını, umutlarını, hayallerini, yol hikayelerini, ömrünün büyük bir kısmını Doğu Almanya’da geçirmiş, duvarın yıkılmasıyla başlayan yeni hayata tam anlamıyla adapte olamamış emekli dil bilimi profesörü Richard’ın gözünden anlatıyor. Richard emekli olduktan sonra kendi hayatına ve kim olduğuna dair sorularla boğuşurken, Berlin’in orta yerinde, önlerindeki pankartta “We become visible” yani “görünür oluyoruz” yazan ve “sessizlik” eylemi yapan Afrikalı mültecilerle karşılaşıyor ve sorularının cevabının aslında bu genç insanlarda olduğunu anlıyor. Richard bu ilk karşılaşma anında ömründe ilk kez kendinden başkasını “görüyor”, ilk kez kendi güvenli, konforlu alanından çıkıp “gerçek” hayata karışıyor.

ÖTEKİNE BAKIŞ

Mültecilerin açlık grevi bittikten sonra, gazetede Berlin senatosunun mültecilerin ve mahalle sakinlerinin durumunu görüşmek için yaptığı çağrıyı okuyor ve ne mülteci ne de mahalle sakini olduğu halde kendi “güvenli sınırlarının” dışına çıkıp bu toplantıya katılıyor. Richard bu ilk toplantıdan sonra sık sık onları ziyaret ediyor ve bu ziyareti esnasında akademik bir çalışma yaptığı gerekçesiyle onların hayatlarına ve hayallerine dair pek çok şey öğreniyor. Richard öğrendikçe mülteciler birer olgu ve rakam olmaktan sıyrılıp nefes alıyorlar… Richard onlar hakkında yeni bir şeyler öğrendikçe, onları kendi hayatına dahil ettikçe, kendisiyle ve ötekine olana bakışı ile yüzleşiyor… Kitabın en güçlü olduğu nokta tam da burası… Richard’ın kendisiyle yüzleşmesi bizim içimize de birer ayna tutuyor…

Gidiyor Gitti Gitmiş, 1987 yapımı Der Himmel Uber Berlin (Berlin Üzerindeki Gökyüzü) filmindeki gibi Berlin özelinde Avrupa’nın ve hatta tüm Dünyanın fısıltısını getiriyor bize… Tıpkı Afganistanlı mülteci Said’in o içimize oturan cümlesindeki gibi bir fısıltı:

“28 yaşındayım hiçbir gün hayatı bilmedim…”