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Murat Ülker: Rahmetli babam Sabri Ülker’in emektar kaptan köşkü şimdi Çamlıca Kampüs’te

Murat Ülker: Rahmetli babam Sabri Ülker’in emektar kaptan köşkü şimdi Çamlıca Kampüs’te

10:4614/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ülker fabrikasının kurucusu Sabri Ülker, vefatının 13’üncü yılında, Yıldız Holding’de düzenlenen etkinlikle anıldı.
Ülker fabrikasının kurucusu Sabri Ülker, vefatının 13’üncü yılında, Yıldız Holding’de düzenlenen etkinlikle anıldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, babasından kalan değerleri yaşatmak amacıyla Çamlıca Kampüsü’nde özel bir anma etkinliği düzenledi. Dün düzenlenen ve çalışanlar, Sabri Ülker’in yol arkadaşları ve dostlarının katıldığı törende, “Babamdan bize emanet değerleri ve onun kıymetli anısını yad ettik” diyen Murat Ülker, “Onunla büyümek, birlikte çalışmak bizlere hayatı öğretti” ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, babası Sabri Ülker'in, vefatının 13’üncü yılında, Yıldız Holding’de düzenlenen etkinlikle ilgili kişisel internet sitesinde bir yazı kaleme aldı.

RAHMETLİ BABAM SABRİ ÜLKER’İN EMEKTAR KAPTAN KÖŞKÜ ŞİMDİ ÇAMLICA KAMPÜS’TE

Murat Ülker'in yazısının tamamı şöyle:
"Dün Çamlıca Kampüsümüzde çalışma arkadaşlarımızın, bir dönem babamla yol yürümüş mesai arkadaşlarının ve dostlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlikte babamdan bize emanet değerleri ve onun kıymetli anısını yad ettik. Onunla büyümek, çalışmak bize hayatı öğretti. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, azmi, sabrı, paylaşmayı bilen yapısı, önce mutlu etmeyi, sonra ise mutlu olmayı tercihi etmesi hem bizleri hem de kurum kültürümüzü şekillendiren hasletleriydi. Onun bu değerlerle kurduğu yapının çatısı altında bugün dünyanın dört bir yanına yayılmış, milyarlara ulaşan markalarımız var. Onun ilkeleri hala kurum kültürümüzün temel taşlarını teşkil ediyor. Bugün Sabri Bey’in, her detayıyla o ilkelerin bir yansıması olan Topkapı fabrikamızdaki mütevazı ofisi Yıldız Holding Çamlıca Kampüsümüzde, sosyal alanda ziyarete açıldı.


Babamın çalışma anlayışını ve hayata bakışını yansıtan detaylarla dolu odanın küçüklüğü, sadeliği mütevazılığı, onun hem yönetim hem de yaşam anlayışının tam bir yansımasıydı. İsraftan uzak, özü söze tercih eden, insana ve emeğe değer veren bir yaklaşım…


Bu odada bugün milyonların kalbinde taht kuran nice ürün, fikir aşamasından ürüne kadar yoğruldu, pişirildi ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşarak tüketicilerimizin hayatlarına mutluluk kattı. Bir nevi mutluluk fabrikasının kaptan köşküydü.

Şimdi ise sadece bir hatıra değil; aynı zamanda bizi köklerimize bağlayan bir ilham kaynağı olarak varlığını sürdürmeye devam edecek. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyor ve çalışma arkadaşlarımızı sosyal alanda bulunan bu kıymetli emanete tanıklık etmeye davet ediyorum."


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