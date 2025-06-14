Murat Ülker: Rahmetli babam Sabri Ülker’in emektar kaptan köşkü şimdi Çamlıca Kampüs’te

"Dün Çamlıca Kampüsümüzde çalışma arkadaşlarımızın, bir dönem babamla yol yürümüş mesai arkadaşlarının ve dostlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlikte babamdan bize emanet değerleri ve onun kıymetli anısını yad ettik. Onunla büyümek, çalışmak bize hayatı öğretti. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, azmi, sabrı, paylaşmayı bilen yapısı, önce mutlu etmeyi, sonra ise mutlu olmayı tercihi etmesi hem bizleri hem de kurum kültürümüzü şekillendiren hasletleriydi. Onun bu değerlerle kurduğu yapının çatısı altında bugün dünyanın dört bir yanına yayılmış, milyarlara ulaşan markalarımız var. Onun ilkeleri hala kurum kültürümüzün temel taşlarını teşkil ediyor. Bugün Sabri Bey’in, her detayıyla o ilkelerin bir yansıması olan Topkapı fabrikamızdaki mütevazı ofisi Yıldız Holding Çamlıca Kampüsümüzde, sosyal alanda ziyarete açıldı.