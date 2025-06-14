Sabri Ülker’in çalışma odası ziyarete açıldı

Sabri Ülker’in Topkapı Fabrikası’ndaki çalışma odası orijinal eşyaları ve dekorasyonu korunarak Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü’nde ziyarete açıldı. Etkinliğe, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker başta olmak üzere Ülker ailesi ile Yıldız Holding ve şirketlerinden yöneticiler ve çalışanlar katıldı Etkinlikte edilen duaların ardından, Prof. Dr. Ali Atıf Bir moderatörlüğünde “Sabri Ülker’in Hayatı” söyleşisi düzenlendi. Sabri Ülker ile uzun yıllar mesai yapan çalışma arkadaşları, ailesi ve dostları anılarını paylaştı.

BEKLEDİĞİN İŞİ ÖNCE KENDİN YAP

Murat Ülker, babasının hayat felsefesini şöyle anlattı: “Babam bize en çok şunu öğretti: Bıkmadan, usanmadan, dürüst ve kaliteli çalışırsan başarı zaten gelir. Her zaman işe saygı duymayı, emeğe kıymet vermeyi, insana değer vermeyi öğütledi ve çok çalışmaya inandı. Hep ‘İnsanlardan beklediğin işi önce kendin yap’ derdi. Ben kamyon yüklemekten üretim hattında çalışmaya, kaliteden satın almaya kadar her aşamada yer aldım. Bu bana sadece işi değil, sorumluluk almayı ve birlikte yol yürümeyi öğretti.”

SADECE DEDEM DEĞİL ÖĞRETMENİMDİ

Panelde konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “Sabri Bey, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi her şeyin önünde tutardı. ‘Mutlu et, mutlu ol’ anlayışıyla hareket eder, hep bize de bunu öğütlerdi” ifadelerini kullanırken Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker ise “Benim için sadece dedem değil, aynı zamanda büyük bir öğretmendi. Onun disiplinini, çalışma azmini ve işine duyduğu tutkuyu birebir gözlemleyerek öğrendim” dedi.







