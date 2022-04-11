Müsilaja karşı 157 çözüm

Marmara Denizi’nin kabusu olan müsilaj sorununa karşı 157 çözüm önerisi hazırlandı.

Müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun 4 aylık çalışmanın ardından hazırladığı raporda, sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri sunuldu. Meclis Başkanlığı’na sunulan raporda, Marmara’daki kirliliğin yüzde 76,53’ünün İstanbul’dan kaynaklandığı, İstanbul’u sırasıyla Kocaeli ve Bursa’nın takip ettiğine yer verildi.

17 ANA BAŞLIK VAR

Raporda, müsilajın kontrolü, önlenmesi ve etkilerine ilişkin 17 ana başlıkta 157 öneri sıralandı.Atık su yönetiminde temel prensibin “en az kirletme” ve “maksimum geri kazanım” olması gerektiği belirtilen raporda, arıtılmış evsel atık suların sanayide, park, bahçe ve yeşil alan sulamalarında kullanımının yaygınlaştırılması önerildi. Raporda, çevre kirliğine yol açma potansiyeli yüksek sanayi sektörlerinin ihtisas organize sanayi bölgelerinde bir araya getirilmesinin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

FOTOĞRAF 7 Müsilaj geçen yıl yoğun görüldüğü Marmara Denizi'ni kaplamıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda deniz yüzeyindeki deniz salyası temizlendi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin son durumu anlattı.<br> \"BİR DAHA MÜSİLAJIN GÖRÜLEBİLECEĞİNİ SÖYLÜYORDUK\"<br>Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, \"Aslında Marmara Denizi'nde müsilaj tamamen bitmemişti. Yok olmuştu evet ama müsilajı oluşturan sebepler hala devam ediyordu. Dipte dalış yapanlar tarafından, hem de rutin takiplerimizde müsilajın suyun altında çok az da olsa mevcut olduğunu biliyorduk. Bir daha görülebileceğini de söylüyorduk. Bu bizim için sürpriz olmadı. Marmara Denizi'nde evet şu an bir müsilaj var. Geçen seneki gibi etkili olmasını beklemiyoruz, istemiyoruz ve umuyoruz olmaz\" dedi. \"MÜSİLAJ 1 YILDA OLMADI GEÇMESİ DE HEMEN OLMAYACAK\"<br>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar çerçevesinde müsilaja yönelik eylem kararı alındığını anlatan Prof. Dr. Okyar, \"Bu eylem planının uygulanması son derece önemli. Bununla ilgili de çalışmalar rutin olarak yapılıyor. Müsilaj 1 yılda olmadı. Uzun bir dönemin sonucunda meydana gelen bir sonuçtu. Müsilajın geçmesi de hemen olmayacak. Zaman zaman müsilajı görebiliriz. Bizim üzerimize düşen görev Marmara Denizi'nin bir daha müsilaj yaşanmaması adına önlemlerimizi almak ve iyileşmesini beklemek. Çünkü şu an Marmara Denizi hasta\" diye konuştu. \"MÜSİLAJ YAVAŞ YAVAŞ AZALARAK BİTECEK\"<br>Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar \"Geçen seneki müsilaj sorunundan ders çıkardığımızı umuyorum. Halk bilinçlendi diye düşünüyorum. 2007-2008 yılında da müsilaj olmuştu ve o zamandan beri zaten bölgesel olarak balıkçılar tarafından bize haber geliyordu. Balıkçılar 'Dipte müsilaj var' diyorlardı. Aslında vardı o hep görünür olmamıştı. Bizim de projelerimiz sürüyor. Sürekli her ay gözlemlerimizi sürdürüyoruz. Biz aldığımız örnekleri analiz etme aşamasındayız ama şunu diyebilirim. Dalarak çalışma yapan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler dahilinde suyun altı, geçen yıla göre çok daha iyi durumda. Geçen yılki gibi büyük kütleleri görmüyoruz. Müsilajı oluşturan türlerin yoğunluğu söz konusu. Son görünen müsilaj küçük bir alanda ortaya çıktı. Müsilaj yavaş yavaş azalarak bitecek\" dedi. \"DENİZDE PİSLİK, MÜSİLAJ YOK\"<br>Balıkçılar ise geçen yılın aksine müsilaj görmedikmerini ifade ettiler. Kartal'da balıkçılık yapan Faik Altınbaş ise, \"Denizde pislik, müsilaj yok. Adaların etrafı Pendik, Tuzla tarafı hep dolaşıyoruz. İnşallah bir daha olmaz. Balıkçılar çok etkilendi. Ağlarımızı atıyorduk, batmıyordu. Kokusu vardı. Bu sene görmedik\" diye konuştu. Bir başka balıkçı Mehmet Erdemir, 45 senedir balıkçılık yaptığını söyleyerek, \"Bu sene yok görmedik\" dedi. Kabus geri geldi: Marmara Denizi'nde şu an bir müsilaj var Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin son durumu değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Marmara Denizi'nde evet şu an bir müsilaj var. Geçen seneki gibi etkili olmasını beklemiyoruz, istemiyoruz ve umuyoruz olmaz" dedi.

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AZOT-FOSFOR YÜKÜ AZALTILMALI

Raporda, tüm evsel ve endüstriyel atık suların ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulması, arıtma tesislerinde su geri kazanımı sağlanması ve böylece Marmara Denizi’nin azot-fosfor yükünün azaltılması öncelikli tedbir olarak önerildi. Belediyelerin tahsil ettiği atık su bedellerinin, belediye bütçesinin içinde özel bir hesaba aktırılarak yalnızca arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesi için kullanılması gerektiği belirtildi.

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KİRLETEN ÖDER

Raporda, Karadeniz’e dökülen tüm nehirlerin kirlilik etkisinin tespiti konusunda kıyıdaş ülkelerle iş birliği içinde yürütülen çalışmaların daha verimli hale getirilmesi önerisi yer aldı. Su kaynaklarının korunması için “kullanan öder” ve “kirleten öder” prensiplerinin yansıtıldığı bir ekonomik yapı kurulması gerektiği ifade edilen raporda, bu doğrultuda su ve atık su bedelleri için tam maliyet esasına dayalı tarifeler belirlenmesi istendi.

Gönüllü çevre dedektifleri yetiştirilecek

- Marmara Denizi için bütüncül bir yaklaşımla iklim değişimini dikkate alan yeni bir atık yönetim politikası oluşturulması gerektiği kaydedilen raporda yer alan diğer önerilerin bazıları şöyle:

- Marmara Denizi Havzası’ndaki tüm düzensiz depolama tesisleri, rehabilitasyonu yapılarak kapatılmalı ve havzada oluşan tüm katı atıklar geri kazanım sonrasında düzenli depolama tesislerine gönderilmeli.

- Marmara Denizi Havzası’ndaki denetimlerde uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemlerinin kullanımı artırılmalı.

- Çevreye saygılı üretim yapan, sıfır atık projesini uygulayan ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisini yapıp işleten ve gri su kullanan firmalar ödüllendirilmeli.

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- Temizlik malzemelerinde çevre etiketli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılmalı, çevre etiketli ürünlerin duyurulması için bir web sitesi ve sosyal medya hesabı kullanıma açılmalı.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çevre temalı etkinlikler düzenlenmeli.

- Gönüllü çevre dedektifleri yetiştirilmesine yönelik eğitimler verilmeli ve programlar yapılmalı.

- Çevre yönetimine ilişkin konular eğitim müfredatına eklenmeli.