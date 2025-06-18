Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nda geri sayım

Albayrak Grubu tarafından geleneksel hâle getirilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’ndaa geri sayım başladı. Önceki gün Albayrak Grubu Topkapı Genel Merkezi’nde Jüri Başkanı Türk Kızılayı Prodüksiyon ve İçerik Müdürü Fırat Yurdakul’la jüri üyeleri; Foto Muhabiri Kayhan Özer, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi ve Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Elif Öztürk ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç bir araya geldi. Toplantıya jüri üyelerinin yanı sıra Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de katılarak yarışmanın genel değerlendirmesi yapıldı. 1 Mart–31 Mayıs 2024 tarihleri arasında başvuruları kabul edilen yarışmaya 10 bine yakın fotoğraf tutkunu katıldı. Yarışmada dereceye giren isimler, temmuz ayında düzenlenecek ödül töreniyle kamuoyuyla paylaşılacak ve ödüllerine kavuşacak.

Bu seneki yarışmada “2024’e Damga Vuran Haber Fotoğrafı”, “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar”, “Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi)”, “Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi)” ve “Hikâyeyi Tamamla–Rami Kütüphanesi Özel Ödülü” olmak üzere toplam beş kategoride gerçekleştirildi. Dört ana kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilirken, özel ödül kategorisinde ise tek bir kazanan belirlendi. Böylece toplamda 13 ödül sahiplerini bekliyor. Toplumsal hafızayı belgeleyen ve yeni nesil fotoğrafçılara ilham vermeyi sürdüren Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması, önümüzdeki yıllarda da etkisini sürdürmeyi hedefliyor.