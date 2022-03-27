Müşteri gıdalara dokunmak istiyor ​

Metro Türkiye, 31 ilde 2 bin 725 kişinin katılımıyla yaptırdığı “Yeme İçme Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. İlki 2017’de gerçekleştirilen araştırmanın bu yılki sonuçlarına göre, Türkiye’de yeme içme alışkanlıklarında ve alışveriş tercihlerinde özellikle kentleşme ile birlikte önemli değişimler gerçekleştiği görülüyor. Her 3 kişiden 1’i hayat tarzını “modern” olarak ifade ederken, 2017 sonuçlarına kıyasla hayat tarzını “modern” olarak tanımlayanlar yüzde 22 arttı.

Sinem Türüng

GELENEKSELİ DİJİTALLE BİRLİKTE HARMANLIYORUZ

Beslenme ve tüketim kültürünün modernleşen hayatla birlikte geliştiğini ifade eden Metro Türkiye Üst Yönetici (CEO) Sinem Türüng, “Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular doğrultusunda ise tüketici ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun olarak alışveriş deneyimini iyileştiren yenilikleri hayata geçiriyoruz” dedi.

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Tüketici alışkanlıklarının değişmesi ile tüketicilerin online alışveriş tercihlerine kayacağı düşünülse de araştırma sonuçlarının gıdanın halen daha görerek alışveriş yapmak şeklinde olduğunu ifade eden Türüng, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşteriler en çok da taze meyve-sebze, balık, eti görerek seçmeyi seviyor. Ancak bunu, geleneksel mağazacılık anlayışını sürdürmek olarak yorumlayamayız. Eğer tüketici mağazada gıdayı görerek seçmek istiyorsa o zaman yine mağaza içinde tüketici deneyimini geliştirmek, iyileştirmek gerekiyor. Çünkü tüketici bir taraftan da pratiklik arayışı içerisinde.”

FİJİTAL MAĞAZACILIK YAYILIYOR

Kendilerinin fiziksel alışveriş deneyimi ile dijital dünyanın kolaylık ve hızını bir araya getirdiklerini belirten Türüng, “Fijital mağazacılık anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu yönde yıllar önce sektöre ilk barkod teknolojisini getiren uluslararası bir perakendeci olarak öncü girişimlerimize devam ediyoruz. Mağaza içerisinde hızlı ve temassız alışveriş imkanı sunan Metro Fast’i 100 milyon lira yatırım ile tüm mağazalarımıza yaydık. Metro mobil uygulaması ile mağaza içi navigasyondan ödemeye kadar tüketicilere alışveriş esnasında kolaylık ve pratiklik sunuyoruz. Aynı zamanda mağaza içerisindeki kiosklar ile alışveriş esnasında müşterilerimize ürünlerimiz hakkında bilgiler sunuyoruz. Diğer yandan profesyonel müşterilerimiz için de çoklu kanal deneyimi sunuyoruz. Mağazada başlayan alışveriş online sevkiyat ile tamamlanabiliyor” şeklinde konuştu.

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