Hayat Müşteri gıdalara dokunmak istiyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Müşteri gıdalara dokunmak istiyor

Türkiye’de gıda alışverişi yapan her 10 kişiden 8’i dokunarak ve görerek satın almak istiyor. Sanal markete güvenin düşük olduğu gıda alışverişlerinde yerli ürün tercihi de ön plana çıkıyor. Metro CEO’su Sinem Türüng, “100 milyon liralık yatırımla mevcutta kullandığımız Metro Fast’i fiziksel ile dijital deneyimi bir arada sunan yelpazemizi genişletiyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Müşteri gıdalara dokunmak istiyor ​
10 kişiden 8’i görerek ve dokunarak alışverişi tercih ediyor.

Metro Türkiye, 31 ilde 2 bin 725 kişinin katılımıyla yaptırdığı “Yeme İçme Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. İlki 2017’de gerçekleştirilen araştırmanın bu yılki sonuçlarına göre, Türkiye’de yeme içme alışkanlıklarında ve alışveriş tercihlerinde özellikle kentleşme ile birlikte önemli değişimler gerçekleştiği görülüyor. Her 3 kişiden 1’i hayat tarzını “modern” olarak ifade ederken, 2017 sonuçlarına kıyasla hayat tarzını “modern” olarak tanımlayanlar yüzde 22 arttı.

Sinem Türüng
Sinem Türüng

GELENEKSELİ DİJİTALLE BİRLİKTE HARMANLIYORUZ

Beslenme ve tüketim kültürünün modernleşen hayatla birlikte geliştiğini ifade eden Metro Türkiye Üst Yönetici (CEO) Sinem Türüng, “Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular doğrultusunda ise tüketici ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun olarak alışveriş deneyimini iyileştiren yenilikleri hayata geçiriyoruz” dedi.

  • Tüketici alışkanlıklarının değişmesi ile tüketicilerin online alışveriş tercihlerine kayacağı düşünülse de araştırma sonuçlarının gıdanın halen daha görerek alışveriş yapmak şeklinde olduğunu ifade eden Türüng, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşteriler en çok da taze meyve-sebze, balık, eti görerek seçmeyi seviyor. Ancak bunu, geleneksel mağazacılık anlayışını sürdürmek olarak yorumlayamayız. Eğer tüketici mağazada gıdayı görerek seçmek istiyorsa o zaman yine mağaza içinde tüketici deneyimini geliştirmek, iyileştirmek gerekiyor. Çünkü tüketici bir taraftan da pratiklik arayışı içerisinde.”

FİJİTAL MAĞAZACILIK YAYILIYOR

Kendilerinin fiziksel alışveriş deneyimi ile dijital dünyanın kolaylık ve hızını bir araya getirdiklerini belirten Türüng, “Fijital mağazacılık anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu yönde yıllar önce sektöre ilk barkod teknolojisini getiren uluslararası bir perakendeci olarak öncü girişimlerimize devam ediyoruz. Mağaza içerisinde hızlı ve temassız alışveriş imkanı sunan Metro Fast’i 100 milyon lira yatırım ile tüm mağazalarımıza yaydık. Metro mobil uygulaması ile mağaza içi navigasyondan ödemeye kadar tüketicilere alışveriş esnasında kolaylık ve pratiklik sunuyoruz. Aynı zamanda mağaza içerisindeki kiosklar ile alışveriş esnasında müşterilerimize ürünlerimiz hakkında bilgiler sunuyoruz. Diğer yandan profesyonel müşterilerimiz için de çoklu kanal deneyimi sunuyoruz. Mağazada başlayan alışveriş online sevkiyat ile tamamlanabiliyor” şeklinde konuştu.

TEDARİKÇİLERİN YÜZDE 99’U YERLİ

  • Türüng, herkes için sağlıklı beslenme anlayışı çerçevesinde alternatif beslenme şekillerine yönelik geniş bir ürün çeşitliliği sunduklarını ifade ederek, “Birlikte çalıştığımız yaklaşık 5 bin tedarikçinin yüzde 99’unu yerli tedarikçiler oluşturuyor. 800’ün üzerinde lokal üretici, üretici örgütü ve kooperatifle iş birliği yapıyoruz. Yerli tohum kullanılarak yetiştirilen ürünler için de yüzde 100 alım garantisi veriyoruz. Günümüzde değeri daha yeni anlaşılmaya başlanan Türkiye’nin Coğrafi İşaretli ürün potansiyelini yıllar öncesinden fark edip bu muazzam potansiyeli gündeme taşıyan ilk markayız. Raflarımızda yer verdiğimiz coğrafi işaretli ürünlerin sayısını ise 2023’e kadar her yıl yüzde 20 artırmayı hedeflerken buna paralel olarak ihracat miktarını da artırmayı amaçlıyoruz. Yöresel ürün talebinin artması bu değerlere hep birlikte sahip çıkacağımızı gösteriyor, bizi de mutlu ediyor” değerlendirmesinde bulundu.
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