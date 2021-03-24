Hayat Mutasyonlu vaka oranları son bir ay içinde oldukça artış göstermiş En fazla vakanın görüldüğü Samsunda İngiltere varyantı var
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Mutasyonlu vaka oranları son bir ay içinde oldukça artış göstermiş: En fazla vakanın görüldüğü Samsun'da İngiltere varyantı var

Mutasyonlu vaka oranları son bir ay içinde oldukça artış göstermiş: En fazla vakanın görüldüğü Samsun'da İngiltere varyantı var

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, Samsun’da bir aydır yaşanan vaka artışını değerlendirerek, “Son bir aydır vaka sayılarımızda artış başladı. Öncelikle laboratuvara gelen örnek sayılarındaki pozitiflik oranı arttı. Daha sonra mutasyon oranları son 1 ay içinde oldukça artış gösterdi” dedi.

Haber Merkezi İHA
Mutasyonlu vaka oranları son bir ay içinde oldukça artış göstermiş: En fazla vakanın görüldüğü Samsunda İngiltere varyantı var
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, Samsun’da 1 aydır yaşanan vaka artışını değerlendirerek, “Son 1 aydır vaka sayılarımızda artış başladı. Öncelikle laboratuvara gelen örnek sayılarındaki pozitiflik oranı arttı. Daha sonra mutasyon oranları son 1 ay içinde oldukça artış gösterdi” dedi.

SAMSUN İLK SIRAYI BIRAKMIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı rakamlara göre Samsun 100 binde 508,97 vaka sayısı ile Türkiye’de ilk sırada. Nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun’da İngiltere mutasyonu hızla yayılıyor. Uzmanlar vaka sayılarındaki artışın yoğun bakım doluluk oranlarında da artışı tetiklediğini ifade ederken İngiltere varyantı virüsün daha hızlı yayıldığını belirtti. Aşının koruyuculuk olsa da korona virüse karşı hala en önemli silahın maske olduğu ifade ediliyor.

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İNGİLİZ MUTASYONU VAR

Son 1 aydır vaka sayılarında artış yaşandığını ve bu durumun yoğun bakım yatış oranlarını da etkilediğini belirten OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci şöyle konuştu:

  • “Son 1 aydır vaka sayılarımızda artış başladı. Öncelikle laboratuvara gelen örnek pozitiflik oranı arttı. Daha sonra mutasyon oranları son 1 ay içinde oldukça artış gösterdi. Samsun’da İngiliz mutasyonu görülüyor. Kliniğe başvuran hasta sayılarında da artış başladı. Daha sonra yatan hasta sayısı arttı. Şu an yoğun bakımdaki hasta sayılarımızda artmaya devam ediyor. Aşı ile belli bir koruyuculuk oluşuyor. Enfeksiyonu geçirmiş hastalarda da bağışıklık oluşuyor. Fakat bunların hiçbiri yeterli değil aşılı olsak da enfeksiyonu geçirsek de gerçek olan korunmaya devam etmek. Korona virüsle mücadelede en önemli şey maske, mesafe ve hijyen. Bunu aklımızdan hiç çıkarmamız lazım. Kasım ve aralık ayında oldukça büyük bir pik yaşadık. Üniversite hastanemizde tam bir doluluk yaşanmadı. Şu an kasım ve aralık ayına göre sayımız daha az. Henüz o dönemin yarısı kadar ama giderek artıyor. Ayrıca biz İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığımız ile çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Korona virüsü süreci karşılıklı bilgi paylaşımı ile yönetiliyor”

En fazla vakanın görüldüğü kırmızı Samsun'daki bu köy vakasız yaşıyor: İşte virüssüz köyün sırrı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 13- 19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova oldu.
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En çok vakanın görüldüğü ilk 3 il Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 508,97 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun’un bazı mahallelerinde ise virüs görülmüyor.
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O mahallelerden biri de Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi oldu. 70 hanede 334 kişinin yaşadığı mahallede 6 aydır vaka görülmedi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu mahallede, ev ziyaretleri rafa kaldırıldı. Tedbirlere dikkat çekmek için her gün cami hoparlöründen uyarı anonsları yapılıyor, çocukların bile top oynarken maske taktığı mahallede sosyal mesafe kurallarına da özen gösteriliyor.
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Tüm kurallara uyduklarını ifade eden Asar Mahallesi Muhtarı Selami Önder, “Koronavirüs ilk çıktığında mahallemizde 11 kişide vaka çıktı. Daha sonra önlemleri artırdık, maske, sosyal mesafe kurallarına önem veriyoruz. Aile ziyaretlerini, misafirlikleri, toplu yapılan mevlitleri, düğünleri rafa kaldırdık. Sıkı önlemler aldık, bu önlemleri aldığımızdan beri mahallemizde 6 aydır bir vaka görülmedi. Her ezandan sonra hocamız, maske, mesafe ve temizlik konusunda hoparlörden uyarı yapıyor. Mahallelimiz de kurallara uyuyor. Dışarıdan gelen vatandaşlara karşı daha dikkatli oluyoruz, kendilerinden uzak duruyoruz. Komşuluk ilişkilerimiz de değişti, birbirimize gitmediğimiz için telefonla konuşuyoruz, yakın mesafeli ziyaretlerden uzak duruyoruz” dedi.
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Herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Muhammet Şimşek (50), “Şu anda kardeş kardeşe bile gitmiyor. Herkes kendi evinde telefonla hal hatır soruyor, mahalleli mesafeli bir şekilde haberleşiyor, sohbet ediyor. Samsun, gerçekten bizi üzüyor. Vatandaşımızın duyarlı olması gerekiyor. Herkesin kurallara uyması lazım, devletin de yapacağı bir şey yok, herkesin dikkatli davranması gerekiyor” diye konuştu.
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Mahalle sakinlerinden Yusuf Eser (86), “Çok şükür mahallemizde vaka yok. Komşu komşuya gitmiyor, 1 senedir Bafra merkeze gitmedim. Sonumuz hayırlı olsun, mesafemizi koruyoruz” diye konuştu.
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Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduklarını belirten Elif Nazlı Önder (11), “Köy okulu olduğumuz için okulumuza gittik ama ailemize virüs bulaştırmayalım diye 3-4 kat maske taktık. Bizim mahallemizde virüs yok, zaten mahalle dışında da bir yere gitmiyoruz. Ailemizden bir kişi gidip, alışverişimizi yapıyor. Şu an tarım ve hayvancılık dönemi, bu mevsimlerde köyümüz cıvıl cıvıl olurdu ama yollar, sokaklar bomboş” ifadelerini kullandı.
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Herkesin kurallara uyduğunu ifade eden Pınar Şahin (15), “Arkadaşlarımızla otururken, maskemizi takıyoruz ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Tüm kurallara dikkat ederek oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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En fazla vakanın görüldüğü kırmızı Samsun'daki bu köy vakasız yaşıyor: İşte virüssüz köyün sırrı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 13- 19 Mart tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il Samsun'da, koronavirüs salgını, Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi'nde uzun süredir görülmüyor. 70 haneli mahallede birçok şey yasaklandı. İşte kıpkırmızı Samsun'un mavi mahallesinin 'koronavirüs' sırrı...
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