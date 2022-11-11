Hayat Mutlaka hazırlayıp ulaşabileceğiniz bir alana koyun Deprem çantasında neler olmalı?
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Mutlaka hazırlayıp ulaşabileceğiniz bir alana koyun: Deprem çantasında neler olmalı?

Afet durumlarına karşı hazırlıklı olmanız hayati önem taşır. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın sitesinde bu hayati önem taşıyan deprem çantasının içeriğine dair detaylar yer alır. O bilgileri sizler için detaylandırdı. İşte acil durumlarda hazır olması gereken deprem çantası ve içindekiler.

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Mutlaka hazırlayıp ulaşabileceğiniz bir alana koyun: Deprem çantasında neler olmalı?
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Afet durumlarına karşı hazırlıklı olmanız hayati önem taşır. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın sitesinde bu hayati önem taşıyan deprem çantasının içeriğine dair detaylar yer alır. O bilgileri sizler için detaylandırdı. İşte acil durumlarda hazır olması gereken deprem çantası ve içindekiler...

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Akşam'da yer alan habere göre; Deprem çantası hazırlanırken en dikkat edilmesi gereken detayların başında sağlıksal malzemeler gelir. Hem kendinizin hem de aile fertlerinizin sağlığı için bulundurmanız gereken bu küçük boy malzemeler arasında olmazsa olmaz sudur. Öte yandan çantadaki bazı bozulabilir malzemeleri sık sık değiştirmelisiniz.

Orta boy bir el çantasının içine;

İnce yer kaplamayan battaniye

En az 2 tane hırka

Bir litrelik pet su şişesi

Tarihi geçmemiş baş ağrısı mide bulantısı tarzı ilaçlar

İki kutu konserve (aile üyelerine göre bu miktar değişir)

Bir adet düdük ve el feneri

Yedek pil ve yedek telefon pili ya da adaptörü

Bir paket kuru ve ıslak mendil

Belli bir miktar para

Tuvalet kağıdı ve kolonya

Bir kaç tane terlik ya da ayak bandajı

Bir adet pilli radyo ya da telsiz

Çocuklu ailelere göre bu içeriği biraz daha zenginleştirebilirsiniz. Ancak ürünlerin kullanma tarihi ve bozulmalarına dikkat ediniz.

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