Mutluluğunuza virüs girmesin

Kimbilir kaç yaşından beri hayalini kurduğunuz bir düğün var. Belki romantik ve sevimli bir kır düğünü, belki tam da bir filmde gördüğünüz ihtişamlı şık bir otel düğünü. Merasim için yeri seçtiniz. Düğün salonuna girerken ilk dansınızı da belirlediniz. Bunun için aylarca çalıştınız. Hatta sevdikleriniz ile birlikte şöyle güzel bir halay çekecek, saatlerce doyasıya dans edecek, eğleneceksiniz. Ne yazık ki bunları artık belli kurallar çerçevesinde yapmak zorundayız. Pandemisi hayatımızda birçok şeyi değiştirdiği gibi en büyük günümüz olan düğünlerimizi de derinden etkiledi. 15 Haziran’dan beri nikah salonları hizmete vermeye başladı. 3 aydır kapalı olan düğün salonları ise 1 Temmuz 2020 itibari ile yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor.Ama nikah ve dügünlerde alışkanlıklar da değişiyor. Yeni normalimizde, düğünlerde de sosyal hayatımızda olduğu olduğu gibi dikkat etmemiz gereken ilk şey sosyal mesafe kuralı olacak. O yüzden iç içe oturduğumuz masa düzenleri daha seyrek yer alacak. Masa da oturan kişi sayısı da azaltılacak. Düğün girişinde maske dağıtılırken dezenfektan olmazsa olmazımız olacak. Doyasıya sarılmaları ve tokalaşmaları artık yapamayacağız. En şık gelinlik ve damatlıklar ise artık maske ile tamamlanacak. Yine açık hava olması sebebiyle kır düğünü konseptine yoğun bir talep gözlemlenirken, kapalı düğün salonları içinde havalandırma sistemleri sıkı denetime tabi olacak. Takı merasimi ise gelin ve damadın boynuna asılan kurdeleler yerine, hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık gibi bir kutuya konulması şeklinde gerçekleştirilecek. Anları ölümsüzleştirmek isteyeceksiniz. Fotoğraf çekimlerin de yine mesafeler aramıza girecek. Gelinlik seçiminden, düğün organizasyonuna, altın alışverişinden emanet verilen altınlara kadar tüm alışkanlıklarımız değişim gösterecek.

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Fotoğraf: Arşiv

DANTELLİ MASKELİ GELİNLİK

Gelin adaylarının beyazlar içinde yürüme hayallerinin değişmediğine dikkat çeken vipgelinlik.com kurucusu Başak Ünsal, “Gelinliklerde özel dikim yerine hazır modeller tercih ediliyor. Süre ve risk faktörleri gelin adaylarını hazır modellere yönleniyor. Gelinliklerde daha çok var olan dantel ile uyumlu olan maskeleri talep ediyorlar. Maske ağızbölümünü kapattığı için gelinlerimiz özellikle gözlerini ön plana çıkaracak maskeleri tercih ediyorlar. Damatlarımız ise maskeli papyonlar ile Zorro film setinden çıkmış karakterleri andırıyorlar adeta. Düğünleri yaklaşan gelin adaylarımızın sade ve maliyeti düşük ürünlere olan ilgisi arttı. Nikah merasiminde giyebilecekleri şık ama sade ürünler de ön plana çıkıyor. Fakat 3 ay sonrasına planlama yapan gelin adaylarımız henüz hayallerinden bir değişik olmadı. Ülkemizde en çok tercih edilen model hala A- Kesim olarak tanımladığımız belden kabartmalı modeller. Doğudan batıya geçtikçe bu oran azımsanmayacak şekilde yerini Helen ve Balık Modellere bırakıyor. 2020’de düğünlerin ertelenmesi ile takvim sıkıştı. Bunun da etkisi ile provası ve tadilatı zahmetli belden kabartmalı ürünler yerine denemesi kolay olan Helen - Bohem Modeller bu yılın yıldızı olacak” dedi.

SOSYAL MESAFELİ DÜĞÜNLER

Pandemi sonrası için düğün hazırlığı yapanların açık hava olması nedeniyle kır düğünü konseptine ilgisi arttı. Kır düğünü yapan işletmelerde kontrollü sosyal mesafe için hazırlıklarını tamamladı. Kır düğünü yapmak isteyenlerin rezervasyonlar yaptırdığını dile getiren Süslü Konak Ataşehir’in sahibi Mehmet Murat Lik, “1 Temmuz’da kapılarımızı uygun şartlara göre açıyoruz. Sezonun ekim sonuna kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Kır düğünleri kişi başı yemekli 140 TL’den başlıyor. Ayrıca dekorasyon kişi başı 35 TL, ses dj 2 bin 500 TL olarak fiyatlandırılıyor. Müzik çalınmayacak, sadece ortam müziği olacak. Oyun havası, dans olmayacak. Mekan girişinde ateş ölçümü yapılacak, 38 üzeri ateşli içeri alınmayacak. Yine maskesiz mekana giriş olmayacak. Maske olmayan misafire mekan temin edilecek. Personel eldivenli ve maskeli olacak. Belirli noktalara 14 kural afişi asılacak ve el dezenfektanı konulacak. Ayrıca masalar da kolonya veya dezenfektan olacak. Masalarda mesafe sandalye arası kaç en az 1,5 metre olacak. Gelin damat nikah memuru dahil herkes maske takacak. Takı merasimi olmayacak kutuya atılacak hediyeler. Fotoğraf çekimi olmayacak. Çocuk oyunları kapalı olacak. Aynı zamanda davetlerin saatleri oldukça kısa tutulacak” dedi.

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Kullanılmış takılar emanet verilmemeli

Fotoğraf: Arşiv

Düğünlerde örf ve âdetlerimiz olan takı hediyeleşmesinde de farklılıklar olmalı diyen İslam Memiş, “Bugüne kadar süren klasik süreçte gelin ve damadın boynuna asılan kurdelaya takılar takılırken artık hediye keselerin içerisine takılarını koymak, fiziki mesafe çerçevesinde tebrik etmek şart oldu. Takıların gelin ve damadın yaka veya kollarına takılmaması sosyal mesafeyi korur. Bu yıl mecbur olarak bu süreci böyle sürdürmek zorundayız. Diğer geleneklerde ise gelinin avucuna altın bırakmak artık tarih oluyor. Salgın sürecinde vatandaşlarımızın günlük kullandıkları takıları, birbirine takmak amaçlı emanet vermemeli.

Düğün sezonunda altın fiyatlarında sakin seyir izleniyor. Düğün yapacak vatandaşlar, altın alımı için 370 lira seviyesinin altına sarkmaları alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Biz 340-370 lira aralığını takip ediyoruz ancak yurt dışı kaynaklı gelişmeler, küresel ekonomilerde risk oluşturmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda altın değer artışlarını sürdürecek. Özellikle 397 lira seviyesinin üzerindeki hareketler altının gram fiyatının 420 liraya kadar yükseleceğini tahmin ediyoruz. Bu yüzden düğün yapan çiftler düğünden hemen sonra altınlarını bozdurmasın” diye konuştu.

Düğün için küçük esnafa

Fotoğraf: Arşiv