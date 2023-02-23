Müzayede ve sergiler depremzedeler için

Maraş’ta depremde kaybettiğimiz canlarımızın yanı sıra yitip giden tarih var. Taş ve ahşaptan yapılan 500 yıllık çarşı zarar gördü. Vakıf kültür varlıklarına bağlı 39’u cami 42 tarihi yapıdan kimi tamamen yıkıldı kimi hasar gördü. Maraş’ın tarihi evleri ve konakları da etkilendi.