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Hayat

Müzayede ve sergiler depremzedeler için

Hüsnühat sanatçısı Muhammet Mağ, 28 Şubat’ta açacağı “Çağdaş Hat Sanatı” isimli sergiyle depremzedelere katkı sağlayacak. 5 Mart’a kadar sürecek olan sergi Üsküdar’da görülebilecek.

04:00 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sanatla depremin yaralarını sarmaya çalışan sanatçılar, eserlerini müzayede ve sergilerle depremzedelerin yararına satışa çıkarıyor.

Sanatla depremin yaralarını sarmaya çalışan sanatçılar, eserlerini müzayede ve sergilerle depremzedelerin yararına satışa çıkarıyor.

Sanatla depremin yaralarını sarmaya çalışan sanatçılar, eserlerini müzayede ve sergilerle depremzedelerin yararına satışa çıkarıyor. Hüsnühat sanatçısı Muhammet Mağ, 28 Şubat’ta açacağı “Çağdaş Hat Sanatı” isimli sergiyle depremzedelere katkı sağlayacak. 5 Mart’a kadar sürecek olan sergi Üsküdar’da görülebilecek. Ressam Cemal Toy da yeni müzayede tarihini 2 Mart olarak duyurdu.


#Deprem
#Sanat
#Müzayede
#Sergi
#Yardım
1 saat önce
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Müzayede ve sergiler depremzedeler için
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