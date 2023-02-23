Müzayede ve sergiler depremzedeler için

Sanatla depremin yaralarını sarmaya çalışan sanatçılar, eserlerini müzayede ve sergilerle depremzedelerin yararına satışa çıkarıyor.
Sanatla depremin yaralarını sarmaya çalışan sanatçılar, eserlerini müzayede ve sergilerle depremzedelerin yararına satışa çıkarıyor. Hüsnühat sanatçısı Muhammet Mağ, 28 Şubat’ta açacağı “Çağdaş Hat Sanatı” isimli sergiyle depremzedelere katkı sağlayacak. 5 Mart’a kadar sürecek olan sergi Üsküdar’da görülebilecek. Ressam Cemal Toy da yeni müzayede tarihini 2 Mart olarak duyurdu.