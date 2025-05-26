Müzecilik yeni yaklaşımlarla ele alınacak

“Topluluk Temelli Envanterleme: Yaşayan Miras ve Müzeler” Kapasite Geliştirme Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Ankara’da gerçekleştirilecek. UNESCO himayesinde faaliyet gösteren Güneydoğu Avrupa Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Bölgesel Merkezi, Geleneksel Sanatlar Derneği ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğinde düzenlenen çalıştay yarın 09.30’da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı binasında başlayacak.

Çalıştay kapsamında, Bakanlığa bağlı yaşayan miras ve etnografya müzeleri çalışanları, somut olmayan kültürel miras alanında hizmet veren özel müze temsilcileri ve UNESCO’ya akredite sivil toplum kuruluşlarının müzecilik alanında görev yapan temsilcilerinden oluşan 45 katılımcı, Güneydoğu Avrupa Bölgesel Merkezi’nden gelen iki eğitmenin rehberliğinde üç gün sürecek kapsamlı bir eğitim programına katılacak. Katılımcılar; topluluk temelli envanter süreçleri, müzecilikte yeni yaklaşımlar, iyi koruma uygulamalarından örnekler ve müzelerin kültürel mirasın kuşaklar arası aktarımındaki rolü gibi başlıklarda bilgi edinecek. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verilecek. Ayrıca çalıştay süresince düzenlenecek alan gezileri ile katılımcılar, yerel müzeler ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarıyla doğrudan temas kurarak mirası yerinde deneyimleme fırsatı bulacak.Farklı bölgelerden gelen katılımcıların uygulama örnekleri üzerinden bilgi alışverişinde bulunmaları ve yeni iş birliklerinin temellerini atmalarının hedeflendiği çalıştay, üç gün sürecek eğitim, saha gezileri ve deneyim paylaşımı oturumlarıyla 29 Mayıs'ta tamamlanacak.