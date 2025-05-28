Müziğin ‘Amca’sı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da Türkiye’nin çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettiğini belirterek, “Bu aralar kendimi çok kötü hissediyorum. Çok değerli üstatlarımızı kaybediyoruz ve onların törenlerine katılmam gerekiyor. Hayranlık duyduğumuz, hayallerimizi süsleyen, onların müzikleriyle, eserleriyle büyüdüğümüz insanların cenazelerine, törenlerine, vefatlarına şahitlik etmek gerçekten benim için çok zor. Devletimizin, milletimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun” dedi. Usta sanatçı için öğle vaktini müteakip Şakirin Camii’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından, sanatçının naaşı Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.