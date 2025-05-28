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Müziğin ‘Amca’sı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

Müziğin ‘Amca’sı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

04:0028/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İlhan Şeşen'in cenazesi.
İlhan Şeşen'in cenazesi.

Kanser hastalığı nedeniyle önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.

“Neler Oluyor Bize”, “Ellerimde Çiçekler”, “Aşk Layık Olanda”, “Sarılınca Sana” eserleriyle müzikseverlerin beğenisini kazanan sanatçının cenaze törenine, ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Sunay Akın’ın sunuculuğunu yaptığı törende kürsüye ilk olarak sanatçının çocukları Melis ile Fuat Şeşen çıktı. Müzik camiasında “Amca” lakabıyla anılan İlhan Şeşen’in cenazesi, dostlarının sahne üzerinde yorumladığı “Ankara’dan Abim Geldi” şarkısı eşliğinde uğurlandı.

VEFATLARINA ŞAHİTLİK ETMEK ÇOK ZOR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da Türkiye’nin çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettiğini belirterek, “Bu aralar kendimi çok kötü hissediyorum. Çok değerli üstatlarımızı kaybediyoruz ve onların törenlerine katılmam gerekiyor. Hayranlık duyduğumuz, hayallerimizi süsleyen, onların müzikleriyle, eserleriyle büyüdüğümüz insanların cenazelerine, törenlerine, vefatlarına şahitlik etmek gerçekten benim için çok zor. Devletimizin, milletimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun” dedi. Usta sanatçı için öğle vaktini müteakip Şakirin Camii’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından, sanatçının naaşı Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.



#ilhan şeşen
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