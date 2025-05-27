Hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen için tören düzenlendi

Fuat Şeşen, babalarının onu tanıyan ya da tanımayan birçok insanda kendine yer edinmiş bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "Tedavisi boyunca başta Prof. Dr. Recep Demirağ ve Prof. Dr. Nedim Turan başta olmak üzere bizden bilgilerini esirgemeyen bütün doktorlarına, hemşirelere ve hastane çalışanlarına, 5 yıllık zorlu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan bütün çalışma arkadaşlarına, yakınlarına, dostlarına ve bugün burada olan, olmayan tüm sevenlerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.





Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da Türkiye'nin çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettiğini belirterek, "Bu aralar kendimi çok kötü hissediyorum. Çok değerli üstatlarımızı kaybediyoruz ve onların törenlerine katılmam gerekiyor. Hayranlık duyduğumuz, hayallerimizi süsleyen, onların müzikleriyle, eserleriyle büyüdüğümüz insanların cenazelerine, törenlerine, vefatlarına şahitlik etmek gerçekten benim için çok zor. Devletimizin, milletimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.