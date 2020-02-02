Müziğin kraliçesi iş sanat’ta

İlk teklisi «Time”ı çıkardığında henüz 16 yaşında olan China Moses, yorumladığı efsanevi caz ve blues şarkıları ile dikkatleri üzerine topladı. 2012 yılında raflarda yerini alan “Crazy Blues” The Times gazetesi tarafından o yılın en iyi 100 albümü arasında gösterildi. Moses, heyecanla beklediği İstanbul konserine dair duygularını şöyle ifade ediyor: “İstanbul, dünyada en sevdiğim şehirlerin başında geliyor. Burası dünyanın kesişim noktasında olan bir şehir. Seyircisinin pozitif enerjisi adeta bir sihir gibi sanatçıyı etkisi altına alıyor. Samimi atmosferiyle sizi evinizde hissettiriyor. Bu sebeple yeni albümümden şarkıları ilk kez İstanbullu izleyicilere söylemek benim için harika bir deneyim olacak.” China Moses, 5 Şubat Çarşamba akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicileriyle buluşacak.