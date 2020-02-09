Müziğin sesini aç

Farklı müzik türlerinde ün kazanmış yabancı sanatçılar, İstanbullu müzikseverlere renkli bir ay yaşatacak. Dünyanın en köklü orkestralarından İngiliz Oda Orkestrası (English Chamber Orchestra), Stephanie Gonley yönetiminde, Schubert, Mozart ve Haydn’ın eserlerinden oluşan repertuvarıyla 13 Şubat’ta konser verecek.

Gipsy Kings by Andre Reyes

Uluslararası üne sahip virtüöz basçı, besteci ve şarkıcı Avishai Cohen, “50 50 50” projesi kapsamında 15 Şubat’ta sahne alacak. CRR’de gerçekleşecek konserde sanatçıya, piyanoda Elchin Shirinov, davulda ise Noam David eşlik edecek. İtalyan caz şarkıcısı ve söz yazarı Chiara Pancaldi, Brezilya’dan esintiler taşıyan müziğiyle 16 Şubat’ta CRR’de olacak. Ödüllü piyanist Anna Tsybuleva, Beethoven ve Chopin eserlerinden bir programla 25 Şubat’ta CRR’de sanatseverlerle buluşacak. Grammy Ödüllü Latin pop müzik efsaneleri Gipsy Kings, “Gipsy Kings by Andre Reyes” projesiyle 16 Şubat’ta sahne alacak. “Bamboleo”, “Volare”, “Baila Me”, “Un Amor” ve “My Way” gibi unutulmaz eserlere imza atan topluluğun konseri, Zorlu PSM’de gerçekleşecek. “Mavi Boncuk”, “Olmaz Böyle Şey”, “Feride” gibi unutulmaz çok sayıda eserlere hayat veren sanatçı Emel Sayın, 11 Şubat’ta Zorlu PSM’de konser verecek. KOD GİPSY

OLGA PERİCET İŞ SANAT’TA