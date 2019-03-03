Müzik benim için basit ve olağanüstü

Dünyaca ünlü bas bariton Shenyang ve Borusan Quartet İş Sanat Konser Salonu’nda bir araya geliyor. Müziğin kendisi için basit fakat olağanüstü olduğunu söyleyen Shenyang, 6 Mart akşamı Schubert’in Die Winterreise eserini seslendirecek. Şangay Operası’nın daimi sanatçısı ünlü bas bariton Shenyang köklerinden aldığı müzikal mirası eşsiz bir zenginlikle Batı müziğine aktaran bir sanatçı. Bach ve Mozart’tan, Rachmaninov ve Mahler’e uzanan geniş repertuvarıyla bilinen Shenyang, henüz 23 yaşındayekn BBC Cardiff Yarışması’nda ‘Dünyanın En İyi Şarkıcısı’ seçildi. 2008’de kazandığı Borletti - Buitoni Trust Ödülü ile başarısını pekiştirdi. Şangay Konservatuvarı’ndaki çalışmalarının ardından Julliard’tan mezun olan müzisyen, sırasıyla Salzburg Young Artist Project ve Metropolitan Opera Lindemann Young’a katıldı. Önemli bir lied yorumcusu olan Shenyang, 2015 yılında Franz Schubert’in Die Winterreise’sini Şangay’daki Symphony Hall’de olağanüstü bir performansla ortaya koyarak beğeni topladı. Dünya çapında birçok seçkin salonda, saygın toplulukla aynı sahneyi paylaşan Shenyang, 6 Mart Çarşamba akşamı Esen Kıvrak, Özgür Baskın, Efdal Altun ve Çağ Erçağ’dan oluşan Borusan Quartet ile İş Sanat Konser Salonu’nda bir araya geliyor. Shenyang ve Borusan Quartet, orijinali piyano ve vokal için yazılmış olan Die Winterreise eserinin Türkiye prömiyerini yapacak.

MÜZİK AŞIĞINA DÖNÜŞTÜM

Shenyang’ın müzik yolculuğu çok küçük yaşlarda başlıyor. Anne babası şarkıcı olan Shenyang, “Müzik benim için basit fakat olağanüstü bir şey. Gençken ailem beni piyano ve başka enstrümanlar çalmam için zorladı. 16 yaşıma gelince sesim değişti ve bir müzik aşığına dönüştüm. Eğer müziği profesyonel olarak öğreniyorsanız mutlaka sevmek zorundasınız” diyor. 2007’de Cardiff’teki yarışmayı kazandığında Şangay Konservatuvarı’nda 4. yılı olduğunu kaydeden Shenyang, bu ödülün kariyerini nasıl etkilediğini şu sözlerle anlatıyor: “Bu kadar büyük bir yarışma kazandıktan sonra kariyerinizi sadece Çin’de şarkı söyleyerek ve öğretmenlik yaparak geçirmeniz gerektiğine inanan Çinli şarkıcılar var. Böylesine bir rekabetin, müzik dünyasının kapılarını açmak için gerekli bir anahtar ve çok değerli bir hazine olduğunu biliyorum.”

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Türkiye ve Çin arasında konserler vermek istiyorum

Schubert’in Winterreise eseri daha önce Piotr Skweres tarafından Shenyang ve Stradivari Quartet için düzenleniyor. Bu fikrin ve sürecin nasıl geliştiğini Shenyang şöyle anlatıyor: “Zürih Operası’nın baş kemancısı Xiaoming Wang ile daha önce birçok proje gerçekleştirdik. Bu fikir, izleyiciyle derinden bir bağ kuran bir konser programı olarak ortaya çıktı.” Shenyang, Borusan Quartet ve o akşamki program hakkında “Borusan Quartet kesinlikle Avrupa’nın ve Türkiye’nin en önemli yaylı dörtlülerinden bir tanesi. İş Sanat Konser Salonu birçok seçkin müzisyeni ve orkestrayı sahnesinde ağırlamış bir yer. Benim için konserimi bu salonda veriyor olmak büyük mutluluk. ” yorumunu yapıyor.