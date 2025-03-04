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Nafaka konusunda adil çözüm için harekete geçildi: Yeni düzenleme yolda

Nafaka konusunda adil çözüm için harekete geçildi: Yeni düzenleme yolda

11:284/03/2025, الثلاثاء
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Üç bakanlığın ortak çalışmasıyla aile hukuku alanında yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu kapsamda, boşanma davaları ile nafaka davaları birbirinden ayrılacak. Ayrıca, süresiz nafaka uygulaması belirli kriterlere bağlanarak yeniden düzenlenecek.

Boşanma davalarında en çok tartışılan konuların başında nafaka geliyor. Taraflar arasında sıkça anlaşmazlığa neden olan bu mesele, uzun süredir kamuoyunun dikkatini çekiyor.


Bu kapsamda AK Parti harekete geçti.


Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, AK Parti, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yargı paketinde bu sorunun çözümüne ilişkin maddeler yer alacak.


Bu kapsamda Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ‘Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu’ aile hukuku alanında uluslararası örnekleri de incelemeye aldı.


Bu alandaki eksikliklerin giderilmesi için kollar sıvanırken odak noktası sorunun merkezi boşanma süreçleri ve nafaka sistemine odaklanılıyor.


Önce boşanma sonra nafaka davası


Özellikle bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödenmesi, uzun süren boşanma davaları sebebiyle kadınların veya çocukların mağdur olması gibi olumsuzlukların önüne geçecek çalışmalar ele alınıyor.


Bunun yanında aile mahkemelerinin yargılama usullerinin yenilenmesi, şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında ara buluculuk sisteminin devreye girmesi gibi başlıklarda da detaylı çalışma yapılıyor.


Bu kapsamda mağduriyetleri önlemek adına boşanma davasının kısa sürede sonuçlandırılması ve mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet konularının ise ayrı dava olarak görülmesine yönelik hazırlık yapılıyor.


Ömür boyu nafaka uygulaması kalkıyor


Nafaka konusunda ise kadınların mağdur edilmemesi en önemli noktalardan biri.


Yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek.


Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre; nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi kriterler önemli olacak.


Ömür boyu nafakanın şartları olacak


Kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacak.


Bu durumdaki kadınlar ömür boyu nafaka alabilecek.



#AK Parti
#nafaka
#boşanma

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