Hakkari Yüksekova'da 'Sağlıklı Hayat Merkezi' şifa dağıtıyor

İlçede sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘Sağlıklı Hayat Merkezi', vatandaşlara ücretsiz ve donanımlı sağlık hizmetleri sunmaya devam ediyor.
Birçok alanda uzman desteği
Kesintisiz hizmet
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fırat Aren, merkezde 2 sosyal çalışmacı, 2 psikolog, 1 fizyoterapist, 2 diyetisyen ve 1 çocuk gelişimcisi bulunduğunu belirterek, "Birimlerimizin tamamı aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Bu birimlerimiz ve özverili çalışan ekip arkadaşlarımız sayesinde vatandaşlarımıza köylerde, aile sağlığı merkezlerinde ve burada kesintisiz hizmet sunuyoruz.
Hedef hizmetleri yaygınlaştırmak
'Hedefimiz, analizler yaparak ulaştığımız vatandaşlarımızın sayısını artırmak ve sunduğumuz hizmetleri daha da yaygınlaştırmaktır' diyen Dr. Aren, 'Bu doğrultuda, sadece mobil sağlık hizmetiyle köylere gitmekle veya aile sağlığı merkezlerinde bulunmakla kalmıyoruz; aynı zamanda basın aracılığıyla da burada olduğumuzu duyuruyoruz. Vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz, ancak imkânı olmayan vatandaşlarımıza da bizzat ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapan Diyetisyen Nurcan Özdülkar ise "Kiloyla problemi olanlar, hipertansiyon, kolesterol, şeker, obezite gibi rahatsızlıkları olan danışanlara hizmet vermekteyiz. Herhangi bir ücreti olmadan bu hizmeti sunuyoruz" dedi.