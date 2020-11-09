Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Nar Mektepten yeni bir iyilik daha 20 farklı iyilik hikayesi tek kitapta
AKTÜEL

Nar Mektep'ten yeni bir iyilik hareketi: 20 Hangisi Sensin

Nar Mektep'ten yeni bir iyilik daha: 20 farklı iyilik hikayesi tek kitapta

"Her insanın iyilik hikayesi doğduğunda başlar" mottosuyla Ankara'da hayır işleri yürüten Nar Mektep isimli dernek, yeni bir proje ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor. Ritim Sanat Yayınları'ndan çıkan "20 Hangisi Sensin" isimli proje kitap, farklı iyilik hikayelerini bir araya getiren Nar Mektep, elde ettiği gelirle de yardıma muhtaç ailelere destek olmaya devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nar Mektep, 20 Hangisi Sensin isimli proje kitap ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ederken insanları da iyilik yapmaya teşvik ediyor.
Nar Mektep, 20 Hangisi Sensin isimli proje kitap ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ederken insanları da iyilik yapmaya teşvik ediyor.

Ankara'da ihtiyaç sahibi aileler, yetimler, öğrenciler başta olmak üzere herkese yardım eli uzatan Nar Mektep isimli dernek, başlatmış olduğu yeni projesi ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ritim Sanat Yayınları'ndan çıkan "20 Hangisi Sensin" isimli proje kitap ile 20 farklı iyilik hikayesini bir araya getiren Nar Mektep, kitabın gelirini iyilik yolunda kullanılacak.

Eserin bir diğer özelliği ise görme engelli okurlar için seslendirme yapılacak ve kitap içine eklenen karekod sayesinde dinlenebilmesi sağlanacak.

Her insanın iyilik hikayesi doğduğunda başlar
HAYAT
Her insanın iyilik hikayesi doğduğunda başlar

Amaç farkındalık kazandırmak

Ms ve Alzheimer rahatsızlığı ile ilgili iki hikayenin de yer aldığı eserde temel amaç okurlara ve insanlara farkındalık kazandırmak. Yazarlarından editörüne, seslendiricisinden tasarımcısına kadar herkesin gönüllü olarak katıldığı projenin yürütücüsü olan Nar Mektep, yazarlara "Senin iyilik hikayen nasıl başladı?" sorusu yönelterek okurlara da bu alanda kendilerini sorgulamaya sevk ediyor.

20 Hangisi Sensin

Sadece bir kitap değil

"20 Hangisi Sensin" sadece 20 yazardan oluşan bir eser değil, Türkiye'nin her köşesinden çok kıymetli yazarların elinin değdiği ve kapağı güzelliklere açılan bir eser. Siz de

20 Hangisi Sensin'i sipariş ederek bu anlamlı projeye destek olabilirsiniz.

Abone Ol Google News
İzmirden yeni görüntü

İzmir'den yeni görüntü

​Depremle sarsılan binanın yıkılma anları kamerada.
Sona yaklaştık

Sona yaklaştık

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Bilgilendirme <br>MYK'dan sonra

Bilgilendirme
MYK'dan sonra

Albayrak'ın istifasına ilişkin bilgilendirme yapılacak.
Erdoğan iki isimle görüştü

Erdoğan iki isimle görüştü

Albayrak'ın istifası sonrasında Kısıklı'da kritik toplantı.

23 köy daha kurtarıldı

23 köy daha kurtarıldı

​Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor.

​İzmir depremi sonrası ev sahipleri dikkat.

Ekonomi politikalarımız<br>devam edecek

Ekonomi politikalarımız
devam edecek

Bakan Varank'tan önemli açıklamalar

BBG mahallesi

BBG mahallesi

​Mahalleye 70 kamera taktı: Asayiş olaylarında azalma oldu.

"Fiyat istikrarı için araçlar kararlılıkla kullanılacak".

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.