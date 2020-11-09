Nar Mektep'ten yeni bir iyilik daha: 20 farklı iyilik hikayesi tek kitapta

Nar Mektep, 20 Hangisi Sensin isimli proje kitap ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ederken insanları da iyilik yapmaya teşvik ediyor.

Ankara'da ihtiyaç sahibi aileler, yetimler, öğrenciler başta olmak üzere herkese yardım eli uzatan Nar Mektep isimli dernek, başlatmış olduğu yeni projesi ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ritim Sanat Yayınları'ndan çıkan "20 Hangisi Sensin" isimli proje kitap ile 20 farklı iyilik hikayesini bir araya getiren Nar Mektep, kitabın gelirini iyilik yolunda kullanılacak.

Eserin bir diğer özelliği ise görme engelli okurlar için seslendirme yapılacak ve kitap içine eklenen karekod sayesinde dinlenebilmesi sağlanacak.

HAYAT Her insanın iyilik hikayesi doğduğunda başlar

Amaç farkındalık kazandırmak

Ms ve Alzheimer rahatsızlığı ile ilgili iki hikayenin de yer aldığı eserde temel amaç okurlara ve insanlara farkındalık kazandırmak. Yazarlarından editörüne, seslendiricisinden tasarımcısına kadar herkesin gönüllü olarak katıldığı projenin yürütücüsü olan Nar Mektep, yazarlara "Senin iyilik hikayen nasıl başladı?" sorusu yönelterek okurlara da bu alanda kendilerini sorgulamaya sevk ediyor.

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20 Hangisi Sensin

Sadece bir kitap değil

"20 Hangisi Sensin" sadece 20 yazardan oluşan bir eser değil, Türkiye'nin her köşesinden çok kıymetli yazarların elinin değdiği ve kapağı güzelliklere açılan bir eser. Siz de

20 Hangisi Sensin'i sipariş ederek bu anlamlı projeye destek olabilirsiniz.