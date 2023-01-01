NASA'dan Türk öğrencilere takdir

İnsanoğlunun en çok merak ettiği şey uzaydır hiç şüphesiz. Çağlar boyunca bu gizemli alem keşfedilmek istenmiştir. 1969 yılında Ay’a ilk insanların çıkması bu yüzden yıllarca gündemimizi meşgul etti. Ardından uzaya fırlatılan füzeleri ilgiyle takip ettik. Türkiye uzay konusunda çalışmalarına geç başlasa da kısa sürede bu alanda yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeyi başardı. Bilindiği gibi Türkiye’nin uzay çalışmaları daha çok uydu alanına yönelik devam ediyor. Türkiye uzay yetenekleri kapsamında “Yapay uydular” kategorisinde yer alıyor. Bu kategori ise bilindiği gibi uzayda uydusu bulunan ülkeleri oluşturuyor. Türkiye’de ilk uzay faaliyetleri haberleşme sahasında 1994 yılında yolladığı Türksat 1B uydusunun fırlatılmasıyla olmuştu. Daha sonra fırlatılan uydular ise; 1996 yılında Avrupa ile Orta Asya arasında doğrudan bağlantı amacıyla Türksat 1C, 2001 yılında TV amaçlı olarak Rusya’yı da kapsayan Türksat 2A, 2008 yılında yüksek kullanım kapasiteli haberleşme ve TV amaçlı Türksat 3A, 2014 yılında Çin-İngiltere-Afrika’yı kapsayan TV amaçlı Türksat 4A ve 2015 yılında hızlı internet amacıyla gönderilen Türksat 4B bulunuyor. Yine 2020 yılında 3 kıtada yayın ve veri iletimi yapacak olan Türksat 5A, 2021 yılında yerli imkânlarla üretilmiş kapsamlı yayın için kullanılacak Türksat 5B ve ilk milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A uydusu 2023 yılında uzay yörüngesinde yerini alacak.

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NASA EKİBİ İLGİ GÖSTERDİ

Ülke olarak uzay bilimine gösterilen ilgi okullarda da küçük yaşta başlıyor. Tabii bunda öğretmenlerin emeği büyük. Tıpkı Ankara Birikim Okulları’nda uzman öğretmen Hatice Bilici gibi.

Gectiğimiz haftalar 5. Ve 6. Sınıf öğrencileriyle birlikte Bilici’nin yürüttüğü “ Marmalade’s space adventure “ projesi NASA yetkililerden takdir gördü. Bilici, öğrencileriyle birlikte hazırladıkları videoda uzaya roket göndermenin hiç de kolay olmadığını birlikte yazdıkları bir senaryoda anlatıyorlar. Bu videoyla “NASA Spotlite Video Design Challenge” yarışmasına katılan öğrenciler ve proje ekibi NASA STEM Ekibiyle online olarak bir araya geldi ve teşekkür belgesi almayı hak kazandılar. Bilici, STEM eğitim modeliyle hazırladıkları videonun ilgi görmesinden duydukları mutluluğu dile getiriyor ve ekliyor: “STEM eğitim bildiğiniz gibi çocuklara derste öğretilen matematik, fen bilimlere gibi dersleri günlük hayatlarında nasıl uygulayacakları hakkında da bilgi veriyor. Çocuklar çektiğimiz videoyla hem senaryo yazdılar hem de bilgilerini pekiştirdiler.”

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NASA Spotlites videolarının ABD devlet okulu öğrencileri tarafından üretilen 90 ve 120 saniyelik videolardan oluştuğunun altını çizen Bilici, “Bu videolar bilimsel yanılgıları gidermek için tasarlanmıştır. Videolar, etkileşimli teknolojilerden yararlanan okullarda, sınıfa hazır 5E derslerinde kullanılır. Dersler, kavramsal değişimi ve bilimsel kelimelerin daha derinden anlaşılmasını teşvik eder” açıklamasını da yapıyor.

ÖĞRENCİLERLE TOPLANTI

Proje koordinatörü Hatice Bilici ‘nin verdiği bilgilere göre içerik senaryosu öğrenciler tarafından canlandırılarak hayata geçirilmiş. Bir kuklanın ağzından anlatılan hikaye, uzaya roket göndermenin zorluklarını anlatıyor. “NASA Spotlite Video Design Challenge” yarışması ekibi ile iletişime geçtiklerini dile getiren Bilici, yaptıkları proje başvurusuna aldıkları dönüşten çok mutlular. Başvuru sonrası gelişmeleri Bilici şöyle anlatıyor: “ NASA STEM Ekibi ile Zoom üzerinden toplantı gerçekleştirildik. Toplantıda proje ekibi ile tanışan NASA Uzmanları, projeyi çok beğendiklerini dile getirdiler ve takdirlerini ilettiler. Şu ana kadar yapılan STEM Eğitim videolarının ABD Eyaletlerinden seçilerek yayınlandığını söyleyen NASA Uzmanları ,başka bir ülkeden ilk defa bir videonun NASA web sitesinde yayınlanacağını dile getirdiler. “

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Toplantı sonrasında “ Marmalade’s space adventure “ STEM eğitim videosu gerekli evraklar hazırlanarak NASA uzmanlarına email ile iletildiğini ifade eden Bilici, NASA’nın projeyi çok başarılı bularak öğrencilere ve proje ekibine “Takdir Sertifikası “ gönderdiğini dile getiriyor. Ayrıca STEM eğitim videosu NASA YouTube Kanalında da yayımlandı. Kısa süre içerisinde NASA Web sitesine eklenecek olan STEM eğitim videosu, ABD devlet okullarında NASA STEM Eğitim Materyali olarak kullanılacak. “ Marmalade’s space adventure “ STEM Eğitim videosu ile NASA da ilk defa ABD dışında bir ülkenin videosu kullanıldı. Ülkemizde bir ilk olan proje oldukça taktir topladı. NASA STEM Uzmanları tarafından Proje Koordinatörü Hatice Bilici’ye başka bir eğitim videosu hazırlamaları için davet maili gönderildi. Proje ekibi şimdi yeni bir NASA STEM Eğitim Videosu hazırlıklarına başladılar. NASA Youtube Kanalında yayınlanan proje:

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