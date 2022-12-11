Hayat Nazime Sultanın saat şamdan takımı müzayedede
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Nazime Sultan'ın saat şamdan takımı müzayedede

Sultan Abdülaziz’in kızı Nazime Sultan’ın koleksiyonunda yer alan Fransız bronz saat şamdan müzayedede satışta. Saat, Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) kızı Nazime Sultan’ın 1866 yılında doğumu vesilesi ile III. Napolyon tarafından Sultan’a hediye olarak gönderilmiş.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nazime Sultanın saat şamdan takımı müzayedede
Nazime Sultan.

Alif Art Antikacılık A.Ş. 17 Aralık’ta Osmanlı ve karma sanat eserlerinden oluşan bir müzayede düzenliyor. Müzayedede Sultan Abdülaziz’in kızı Nazime Sultan’ın koleksiyonundan Fransız bronz saat şamdan takımı da satışa sunulacak.

Müzayedede sanatseverlerin ilgisine sunulacak olan Nazime Sultan koleksiyonundan Fransız bronz saat şamdan takımı hem hikayesi hem de tarihi ve sanat değeri ile dikkat çekiyor. Bronzdan döküm tekniği ile yapılmış takımın saati, 19. yüzyılın ünlü saat üretici Japy Fréres&Cie, Medaille d’Honneur yapımı olduğu görülüyor. Saat şamdan takımı Fransız İmparatoru III. Napolyon (1852-1870) için özel olarak üretilmişti. Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) kızı Nazime Sultan’ın 1866 yılında doğumu vesilesi ile III. Napolyon tarafından Sultan’a hediye olarak gönderilmiştir.

SULTANIN YALISI ÖZEL TASARLANMIŞTI

Kuruçeşme’de Nazime Sultan Yalısı
Kuruçeşme’de Nazime Sultan Yalısı

1889’da Nazime Sultan, Yaver-i Ekrem İbrahim Derviş Paşa’nın oğlu Ali Halid Paşa ile evlenir. Evliliğinin ardından Nazime Sultan eşiyle birlikte yaz aylarını Küçük Çamlıca Tepesi’ndeki köşkünde ve kış mevsimini Kuruçeşme sahilinde yer alan yalısında geçirir. Kuruçeşme’deki Nazime Sultan Yalısı, 1897’de Art-Nouveau üslubunda meşhur İtalyan mimar Raimondo D’Aronco tarafından tasarlanmıştı ve İstanbul’da daha önce hiç görülmemiş ölçüde avant-garde, modern bir çizgiye sahipti. Boğaziçi yalıları içinde mimarisiyle öne çıkan ve maalesef günümüze ulaşmayan Nazime Sultan Yalısı’nda kullanılan eşyalar arasında III. Napolyon’un hediyesi olan söz konusu bronz saat şamdan takımı da bulunuyordu.

SAAT AİLEYE MİRAS KALIR

Nazime Sultan ve eşi Ali Halid Paşa 1924 yılında hanedan üyeleri Türkiye dışına gönderildiğinde Beyrut’a yerleşir. Nazime Sultan 1947’de Beyrut’un Cünye Kasabası’nda 80 yaşında vefat eder. 1948’de ise hac farizası için kutsal topraklara giden Ali Halid Paşa da Mekke’de yaşamını yitirir ve oraya defnedilir. Nazime Sultan ve Ali Halid Paşa’nın çocukları olmadığı için vefatlarının ardından söz konusu bronz saat şamdan takımı Halid Paşa’nın kardeşi Ahmed Fehim Bey’e miras olarak intikal eder. Eser daha sonra Ahmed Fehim’in kızı Nazlı Hanım’a geçer. 1926’da Nazlı Hanım Adel El-Solh ile Beyrut’ta evlenmiştir. Adel El-Solh’un kardeşi Imad El-Solh bronz takımı kardeşinden satın almış ve oğlu Hadi El-Solh’a hediye etmiştir. Eser bugün Hadi El-Solh koleksiyonundadır. Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri Müzeyedesi’nde açık artırmaya çıkacak eserler, 16 Aralık’a kadar hafta içi ve Cumartesi günleri 09.00– 18.30 saatleri arasında Alif Art Galeri’de görülebilir.

Kitaplar tablolar ve hat eserleri de var

Nişantaşı’ndaki Alif Art Galeri’de gerçekleştirilen müzayedede Nazime Sultan koleksiyonundan Fransız bronz saat şamdan takımının yanı sıra nadir kitaplar, Pertev Boyar, Ali Rıza Toroslu, Şeref Akdik, İbrahim Safi, Burhan Doğançay, Nejad Melih Devrim, Ömer Uluç, Fikret Mualla gibi modern ve çağdaş Türk sanatçılarına ait resimleri, Osmanlı devri hattatlarından Mahmud Celaleddin, Ahmed Vehbi, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi’nin hat levhaları, el yazma Kur’an-ı Kerim, fermanlar, özgün oryantalist eserler, gravürler, İzzet Keribar’ın objektifinden fotoğraflar, Sultan II. Mahmud’a ait tasvir-i hümayun, Osmanlı döneminden kalma tuğralı gümüşler, cam, seramik ve porselenler, silah, tespih, halı, kilim ve mobilyaya kadar çeşitli kategorilerde 500’den fazla seçkin eser yer alıyor.

Yurt dışına kaçırılan karo çini 19 yıl sonra Türkiye'de
FOTOĞRAF 8
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2003te tarihi eser kaçakçılarınca çalınan vakıf eseri, yoğun uğraşlar sonucu Türkiyeye getirildi.
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16ncı yüzyıldan bugüne kadar korunan ve paha biçilemeyen karo çini, Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşasına başlanan ve ölümü üzerine oğlu Piri Mehmet Paşanın 1541de yapımını tamamlattığı Adana Seyhan Ulu Camiinden 2003te tarihi eser kaçakçılarınca sökülüp, yurt dışına kaçırıldı.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu, ilgili kurumlarla irtibat kurup, eserin Londradaki Bonhams Müzayede Evinde olduğunu tespit etti. Anadolunun nadir örneklerinden olan karo çininin, müzayede evinde satışa sunulduğunun anlaşılmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girip, satışı durdurdu.
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Londra Büyükelçiliği tarafından 30 Kasımda Türkiyeye gönderilen karo çini, 3 Aralıkta Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerince teslim alındı.
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Karo çini, 5 Aralıkta Ankara Vakıf Eserleri Müzesine getirildi.
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Eserde, 16ncı yüzyılda 55 yıl kullanılan ve ustasının çıraklara öğretmediği için bir daha kullanılmayan mercan kırmızısı rengi yer alıyor. Müzede sergilenen eser, Adana Seyhan Ulu Camiindeki çalışmaların tamamlanmasıyla ait olduğu yere geri gönderilecek.
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ÖNCELİĞİMİZ, YERİNDE SERGİLENMESİVakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Teberrükat Müdürü Önder Özbilgin, Türkiyeye iade edilen eserle ilgili, Çinimiz İznik çinisi, en büyük özelliği mercan kırmızısı. Ustasının gelecekteki kalfa veya çırağına öğretmediği için o dönem kullanılan kırmızı rengini daha sonraki hiçbir dönemde göremiyoruz. Bizans ve Selçuklu döneminden kalma kültürel motifleri çinide net olarak görüyoruz. Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzün en önemli önceliği, eserlerin yerinde sergilenmesi. Eseri koruma altına aldık, camideki çalışmaların ardından eseri yerinde göreceğiz diye konuştu.
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Özbilgin, yapılan çalışmalara ilişkin, 2002 yılından itibaren yurt dışından birçok eser getirildi. Bu çininin devamında daha önce de getirdiklerimiz var. 2002 yılından günümüze ülkemizden yurt dışına kaçırılan 21i teberrükat eşyası olmak üzere 131 parçayı ülkemize getirdik dedi.
Yurt dışına kaçırılan karo çini 19 yıl sonra Türkiye'de
Anadolu'nın nadir örneklerinden olan ve 2003'te yurt dışına kaçırılan, 16'ncı yüzyıl eseri karo çini, Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde satışı durdurularak Türkiye'ye getirildi. Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'nde sergilenen çini, kısa süre sonra çalındığı yer olan Adana Seyhan Ulu Camii'ne gönderilecek.

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