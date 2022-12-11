Nazime Sultan'ın saat şamdan takımı müzayedede

Alif Art Antikacılık A.Ş. 17 Aralık’ta Osmanlı ve karma sanat eserlerinden oluşan bir müzayede düzenliyor. Müzayedede Sultan Abdülaziz’in kızı Nazime Sultan’ın koleksiyonundan Fransız bronz saat şamdan takımı da satışa sunulacak.
Müzayedede sanatseverlerin ilgisine sunulacak olan Nazime Sultan koleksiyonundan Fransız bronz saat şamdan takımı hem hikayesi hem de tarihi ve sanat değeri ile dikkat çekiyor. Bronzdan döküm tekniği ile yapılmış takımın saati, 19. yüzyılın ünlü saat üretici Japy Fréres&Cie, Medaille d’Honneur yapımı olduğu görülüyor. Saat şamdan takımı Fransız İmparatoru III. Napolyon (1852-1870) için özel olarak üretilmişti. Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) kızı Nazime Sultan’ın 1866 yılında doğumu vesilesi ile III. Napolyon tarafından Sultan’a hediye olarak gönderilmiştir.
SULTANIN YALISI ÖZEL TASARLANMIŞTI
1889’da Nazime Sultan, Yaver-i Ekrem İbrahim Derviş Paşa’nın oğlu Ali Halid Paşa ile evlenir. Evliliğinin ardından Nazime Sultan eşiyle birlikte yaz aylarını Küçük Çamlıca Tepesi’ndeki köşkünde ve kış mevsimini Kuruçeşme sahilinde yer alan yalısında geçirir. Kuruçeşme’deki Nazime Sultan Yalısı, 1897’de Art-Nouveau üslubunda meşhur İtalyan mimar Raimondo D’Aronco tarafından tasarlanmıştı ve İstanbul’da daha önce hiç görülmemiş ölçüde avant-garde, modern bir çizgiye sahipti. Boğaziçi yalıları içinde mimarisiyle öne çıkan ve maalesef günümüze ulaşmayan Nazime Sultan Yalısı’nda kullanılan eşyalar arasında III. Napolyon’un hediyesi olan söz konusu bronz saat şamdan takımı da bulunuyordu.
SAAT AİLEYE MİRAS KALIR
Nazime Sultan ve eşi Ali Halid Paşa 1924 yılında hanedan üyeleri Türkiye dışına gönderildiğinde Beyrut’a yerleşir. Nazime Sultan 1947’de Beyrut’un Cünye Kasabası’nda 80 yaşında vefat eder. 1948’de ise hac farizası için kutsal topraklara giden Ali Halid Paşa da Mekke’de yaşamını yitirir ve oraya defnedilir. Nazime Sultan ve Ali Halid Paşa’nın çocukları olmadığı için vefatlarının ardından söz konusu bronz saat şamdan takımı Halid Paşa’nın kardeşi Ahmed Fehim Bey’e miras olarak intikal eder. Eser daha sonra Ahmed Fehim’in kızı Nazlı Hanım’a geçer. 1926’da Nazlı Hanım Adel El-Solh ile Beyrut’ta evlenmiştir. Adel El-Solh’un kardeşi Imad El-Solh bronz takımı kardeşinden satın almış ve oğlu Hadi El-Solh’a hediye etmiştir. Eser bugün Hadi El-Solh koleksiyonundadır. Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri Müzeyedesi’nde açık artırmaya çıkacak eserler, 16 Aralık’a kadar hafta içi ve Cumartesi günleri 09.00– 18.30 saatleri arasında Alif Art Galeri’de görülebilir.
Kitaplar tablolar ve hat eserleri de varNişantaşı’ndaki Alif Art Galeri’de gerçekleştirilen müzayedede Nazime Sultan koleksiyonundan Fransız bronz saat şamdan takımının yanı sıra nadir kitaplar, Pertev Boyar, Ali Rıza Toroslu, Şeref Akdik, İbrahim Safi, Burhan Doğançay, Nejad Melih Devrim, Ömer Uluç, Fikret Mualla gibi modern ve çağdaş Türk sanatçılarına ait resimleri, Osmanlı devri hattatlarından Mahmud Celaleddin, Ahmed Vehbi, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi’nin hat levhaları, el yazma Kur’an-ı Kerim, fermanlar, özgün oryantalist eserler, gravürler, İzzet Keribar’ın objektifinden fotoğraflar, Sultan II. Mahmud’a ait tasvir-i hümayun, Osmanlı döneminden kalma tuğralı gümüşler, cam, seramik ve porselenler, silah, tespih, halı, kilim ve mobilyaya kadar çeşitli kategorilerde 500’den fazla seçkin eser yer alıyor.