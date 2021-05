Ne olacak bu yetişkinlerin hali?

Bugünlerde gençler kontrolden çıkmış durumda. Kaba bir şekilde yemek yiyorlar. Yetişkinlere karşı saygısızlar. Ebeveynlerine karşı çıkıyorlar ve öğretmenleri sinirlendiriyorlar.” Aristoteles, M.Ö 350 yılında bu sözleri söylerken, ‘zamane gençleri’ni hayal edebilir miydi acaba? Veya ‘Z kuşağı’nı görse ne derdi? Şimdiki gençler kitap bile okumuyor. Üstelik çok da yaramazlar. Ha bir de her şeye protestler. ‘Ah şu gençler’ her asır nasıl da yetişkinlerin bir numaralı derdi haline geldi... Sahi ‘N’apsak bu gençleri?’

Peşpeşe yazınca bir tuhaf oldu ama her dönem yetişkinlerin gençlere karşı sonu gelmez yakınmaları bunlar. Sosyolog-Yazar Erol Erdoğan, bu yakınmaların ön yargılar zincirini oluşturduğunu fark ederek asıl sorunun gençlerde değil de yetişkinlerde olduğunu iddia ediyor. Gençlere karşı kullanılan her hitap sözcüğü, her cümle o genci bir kalıba sokuyor. ‘Gençler okumuyor’ derken aslında yetişkinlerin de okumadığını unutuyor ve sadece gençleri suçluyoruz. Gençler gerçekten deist mi oluyor? Yoksa günümüzde herkes seküler de, gençler en çok görünen yüzü mü? Peki gençler ne diyor bu işe? Erol Erdoğan’ın ‘N’apsak Bu Gençleri’ kitabını gençlerle birlikte analiz ettik.

Erol Erdoğan

KİMSE KİMSEYİ DİNLEMİYOR

Gençlerle yapılan bütün araştırmaların ortak sonucunda, büyüklerin gençleri dinlemediğine yönelik şikayet var. Yetişkinler, gençlerin yanlış yapma ihtimalini düşündükleri için onları dinlemek yerine sürekli bir şey anlatmak, bir şey öğretmek istiyor. Diğer taraftan da gençler sürekli konuşma derdinde. Şimdi burada kim haklı kim haksız? Erdoğan, “Gençler birçok ortamda konuşamadığı için, konuşma noktasında bir patlama hali yaşıyorlar ve bir yerde boşaltıp gidiyorlar. Aile ortamında, arkadaş ortamlarında dinlenen insanlar olsalar, konuşma ve dinleme adabını görmüş olacaklar, daha da önemlisi içlerini sürekli boşaltmak zorunda kalacakları bir birikim olmayacak. Bir büyük her şartta kendisini dinletmeyi başarması gerekir. Dünyanın dümeni yetişkinlerin elinde olduğuna göre, bu mahareti göstermesi gereken de odur.”

DOLMUŞA BİNMEYE HAKLARI VAR

Peki ya gençleri sürekli poh pohlayan, göklere çıkartarak gereğinden fazla özgüven yükleyenlere ne demeli? Gençlerin zaman zaman dolmuşa binmeye hakları olduğunu söyleyerek cevap veriyor bu konuya da Erol Erdoğan. “Olgunlaşmaları için dolmuşa binmeleri de gerekli. Hangimiz dolmuşa binmedik ki. Gençlik biraz da dolmuşa binen demektir. Burada bir denge şart, o dengeyi de hayatın kendisi gençlere öğretecek. Ama gençlerin o protest olma, heyecana gelme, abartma hakkını normal görmemiz lazım. O olmadan gençlik olmuyor çünkü.”

BU KADAR MÜSPET DİL SUİTİMAL EDİLEBİLİR

Yetişkinlerin eleştirilerinde haklılık payı olup olmadığını sorduğumuzda, aslında kendi aralarında da bu eleştirileri kullandıklarını söylüyor Fatih Dost. Kitabı okuduğunda ön yargılarının yıkıldığını söyleyerek şunları aktarıyor: “Okuduğum zaman bende bir şok etkisi oluştu. İlk defa gençlere yönelik böyle bir dille karşılaştım. Gençlere yönelik kullanılan hitapların gençler üzerinde etki oluşturacağını düşünüyorum ben de. ‘Zamane gençlik’, ‘Z kuşağı’ gibi tabirlerin gençler arasında da olumsuz düşünceler uyandıracaktır. Aslında gençler de bundan hoşnut değil. Bazen de bu hitapların arkasına sığınabiliyorlar. Hatalarının üstünü örtmek için kullanabiliyorlar. Bu bakış açısıyla baktığımda benim de fikirlerim değişti. Ancak kitaptaki müspet dilin gençler tarafından suistimal edileceğine yönelik çekincelerim de var.”

KENDİ YANLIŞIMI KENDİM FARK EDEYİM

İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Beyza Karadağ, kitapta gençlerin çok fazla övüldüğünden söz ediyor. Bu da yetişkinlerle aralarındaki çatışmanın daha da artıracağını düşündürmüş ona. “Ben bu kitabı okurken bir öğretmenim gördü, ‘Kendi hatalarınıza nasıl çare bulacağınızı mı okuyorsun’ dedi. Ben de ona kitabı okursa böyle düşünmeyeceğini ifade ettim.”

Gençlerin deist olduğuna inanıp inanmadığını sorduğumdaysa, buna katılmadığını, genel olarak sekülerleşmenin arttığını ifade ederek değerlendirmesine şunları ekliyor: “Gençlerin deist olduğu veya dinden tamamen kopuk olduğunu düşünen kişilerin de zaten hayatının belli noktasında din var. Onların da dinden anladığı, sadece namaz kılmak ve oruç tutmak gibi ibadetler. Bence dindarlık deyince bizden de bunu bekliyorlar. Bunun haricende onlar da seküler bir hayat yaşıyor. Katıldığım bir diğer husus da, gençlere bir sorumluluk veriliyor ama çoğu zaman büyükler tarafından kontrol ediliyor. Bence bu bizim gelişmemize ket vuruyor. Kontrol edilsin ama fark ettirilmeden edilse daha güzel olur. Ben bi yapayım, kendi yanlışımı kendim fark edeyim, en son düzeltmem gereken şeyleri söyle.”

BARDAK HİÇ KIRILMASIN

Hata yapmanın müthiş bir öğrenme yöntemi olduğunu söyleyerek Beyza’ya destek yine Erol Erdoğan’dan geliyor. “Bu helikopter ebeveynler istiyor ki çocuk hiç hata yapmasın, bardak hiç kırılmasın, kaşık hiç yere düşmesin, hep mükemmel olsun. Kendisi bardağı kırdı diye kaç kere sopa yedi belki de annesinden. ‘Zaten yapamazsın’ şeklinde ön kabul var, yapamayacağını göstermeye çalışıyor bir nevi.”

Henüz lise öğrencisi ama tespitlerinde çok isabetli Beyza Karadağ. Bir de gençler arasında ümitsizliğin çok yaygınlaştığını ifade ederek, ‘zaten yapamazsın’ yaklaşımının ayrıca özgüvenlerini sarstığını belirtiyor. Halbuki tam tersi bilmez miyiz? Şimdiki gençlerin özgüveni çok yüksek değil mi? Bazı gençlerde ailelerin korkacağı kadar özgüven varken, bazıları da aileleri tarafından aşağılanarak büyüdükleri için özgüvensiz olduğunu açıklıyor Erdoğan. “Çok farklı gençler var. Ailenin tarzına göre, yetiştiği ortama göre değişiklik gösteriyor bu. Ama toplumun geneli, gençlerin önemli bir kısmının yaşının gerektirdiği kadar özgüven, cesaret ve tecrübeden uzak olduğunu düşünüyor, bazıları o özgüveni de şımarıklık olarak kabul ediyor zaten.”

NEREDE TARAF OLMALIYIZ?

Kendisinin ‘taraflı’ bir insan olduğunu söyledikten sonra kitabı çok tarafsız bulduğunu söyleyen Yeşim Kılıç, “Sizce nerelerde taraflı olmalıyız, ben bunu kendi kafamda tam olarak oturtamadım” diyerek soru yöneltiyor. Gerçekten güzel bir soru. Gençlerin kafası bu gibi konularda karışabiliyor çünkü. Neyseki uzmanı aramızda ve cevap veriyor.

Doğru bilgi ortaya çıkıncaya kadar tarafsız olmamız gerektiğini söylüyor Erdoğan. “Eğer bilginin ortaya çıkış sürecinde bir yerde durursak, doğru bilginin çıkmasını engellemiş oluruz ya da doğru ve yanlışın farkında olmayabiliriz. Bilgiye erişimin tüm aşamalarında olabildiğince bilgiden yana durmamız gerekir. Bilgi çıktıktan sonra Müslümansan ‘bir Müslüman olarak bu bilgi bana ne ifade ediyor’ diyerek oradan itibaren tarafını koruman lazım. Bilgiden kastım ‘hak’tan taraf olmak.”

ÖNCÜMÜZ VAR MI?

Bazen gençlere mikrofonu teslim edip sadece dinlemek gerek. Öyle yapıyorum ben de. Yeşim Kılıç, “Temsil edemeyen tesir edemez diye bir şey okumuştum. Önümde yaşayan bir temsilci olmadığı için, ben de tesirli olduğumu hissetmiyorum. Şu anda hakkıyla temsiliyet vazifesi yapabilecek kimse var mıdır?” diyerek ikinci sorusunu yöneltiyor.

Peygamber Efendimiz’den sonra hiç kimsenin temsil makamını dolduracak kadar evrensel olamayacağını söyleyerek cevabına başlıyor Erol abi. “Dolayısıyla biz bugün lokal temsillerden yola çıkmamız gerekiyor. Filan hoca veya siyasetçi bizim hayatımızın her alanında örnek olamaz. Bir kişi bir alanda, diğer kişi başka bir alanda temsilci olabilir. Biz doğru bilgiye sahip olursak, her bir alandaki tematik öncülerden faydalanabiliriz. Böyle bakıldığı zaman bugün dünyada ya da Türkiye’de hepimizin belirli alanlarda örnek alabileceği yeterince öncümüzün olduğunu düşünüyorum.”

BU ÇOCUK BOMBOŞ

Sahi bir de gençlere ulaşamama mevzusu vardı. Ulaşmak ne demekti önce, yanlışlarını düzeltmek mi, sürekli uyarıda bulunmak mı? Erol Erdoğan, ulaşmak tanımının iletişim zincirinin ortasına denk geldiğini savunuyor. “Bizde hemen tebliğ yoktur. Önce selam vermek, hal hatır sormak vardır. Biz yetişkinlerin gençlere ulaşmaktan anladığı, direkt gençlere bir şey söylemek, gençleri şekillendirmek. Ama bu iletişim psikolojisine aykırı bir şey. Gence ulaşmak isteyen kişinin psikolojisinde ‘bu çocuk bomboş, gideyim onu doldurayım’ anlayışı var.” “Ne olacak bu gençlerin hali” cümlesi bir ön yargıysa, aynı zamanda toplumun çaresizliğini de gösteriyor. Bu ön yargı, insanları bir arayışa itiyor. ‘N’apsak Bu Gençleri’ kitabı, gençlerin hakkını teslim etme konusunda en çok yetişkinlere yardımcı olacak gibi duruyor. Çünkü bu dünyanın dümeni hala yetişkinlerin elinde.

KELİMELERİ KİRLETMEK DOĞRU DEĞİL

‘Z kuşağı’ gibi tanımlamaların son zamanlarda ciddi ölçüde tarafgirliğe de sebep olduğunu ifade eden Volkan Yüksel, “Sınav ertelemek için kolları sıvıyorlar ve toplanıp binlerce Tweet atıyorlar. ‘Z kuşağı istediğini yaptırıyor’ gibi bir şey çıkıyor ortaya. Bu nesil artık bir takım olmanın ayrıcalıklarını yaşamak istiyor galiba” diyor.

Her tanımlamanın bir aidiyet oluşturduğunu, bu aynı zamanda o şekilde tanımlananlar tarafından kullanılan bir şeye dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, “Z kuşağı artık gençleri anlamak için kullanılan bir şey olmaktan çıktı, etiketleme aracı haline geldi. Çoğunlukla olumsuz bir şekilde kullanılıyor. ‘Ergen’ kelimesi de ilk kullanılmaya başladığı zaman ilk çağ dediğimiz dönemi tanımlamaya yönelik nötr bir kavramdı. Ama sokaktaki insanın dilinde ‘ergen’ neredeyse bir küfre dönüştü. Kelimeler toplumun kültürüyle var oluyor, bir süre sonra kirleniyor” açıklamasını getiriyor.

