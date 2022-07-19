Hayat Netflixe bir reality programındaki çalışma koşullarından ötürü dava açıldı
AKTÜEL

Netflix'e bir reality programındaki çalışma koşullarından ötürü dava açıldı

Netflix'in reality şovlarından biri olan Love Is Blind (Aşkın Gözü Kördür) programının ikinci sezonun yarışmacılarından Jeremy Hartwell, platforma iş kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'de dava açtı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Netflixe bir reality programındaki çalışma koşullarından ötürü dava açıldı
Love Is Blind (Aşkın Gözü Kördür) programından bir kare.

Hartwell, yapım şirketi Kinetic Content ve Netflix'e karşı açtığı davada, yemek ve suya erişimleri engellenirken yapımcılar tarafından sürekli alkol tüketmeye teşvik edildiğini iddia etti.

  • Davayı Los Angeles'ta açan Hartwell ayrıca 'insanlık dışı çalışma koşullarının' oluşturulduğunu dile getirerek yarışmacılara asgari ücretten daha az bir maaş ödendiğini aktardı.

Jeremy Hartwell.
Jeremy Hartwell.

Yapım şirketi Kinetic Content, Variety dergisine bu iddiaların temelsiz olduğunu belirtti.

Şirket, Variety dergisine yaptığı açıklamada, 'Hartwell'in diğer yarışmacıyla bir ilişki geliştiremediği için yarışmada bir haftadan daha az bir süre kaldığını' dile getirerek iddialarına karşı kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini aktardı.

RTÜK'ten yayın yasağına uymayan kanallara ceza
HAYAT
RTÜK'ten yayın yasağına uymayan kanallara ceza

Netflix 300 çalışanını daha işten çıkardı
DÜNYA
Netflix 300 çalışanını daha işten çıkardı

RTÜK'ten Disney Plus ve Netflix'e uyarı
GÜNDEM
RTÜK'ten Disney Plus ve Netflix'e uyarı
Avrupada kilosu 38 euro​

Avrupa'da kilosu 38 euro​

Yetiştirdiği dev velikan tavşanlarla herkesi şaşırtıyor.
Türkiyenin en ucuz 58 otomobili

Türkiye'nin en ucuz 58 otomobili

​Listeler güncellendi: Temmuz fiyatları belli oldu.
Halk TVnin Yangına müdahale yok yalanını CHPli başkan çürüttü

​Vaka sayısı 40 katına çıktı: Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı.

Meteorolojiden iki il için yüksek sıcaklık uyarısı.

​Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

​Doğada kimse fark edemiyor: Hareketsiz durarak kamufle oluyor.

​Şampiyon meslek liseli.

​Polis şafak vakti harekete geçti: 22 gözaltı var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.