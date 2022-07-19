Netflix'e bir reality programındaki çalışma koşullarından ötürü dava açıldı

Hartwell, yapım şirketi Kinetic Content ve Netflix'e karşı açtığı davada, yemek ve suya erişimleri engellenirken yapımcılar tarafından sürekli alkol tüketmeye teşvik edildiğini iddia etti.

Davayı Los Angeles'ta açan Hartwell ayrıca 'insanlık dışı çalışma koşullarının' oluşturulduğunu dile getirerek yarışmacılara asgari ücretten daha az bir maaş ödendiğini aktardı.

Jeremy Hartwell.



Yapım şirketi Kinetic Content, Variety dergisine bu iddiaların temelsiz olduğunu belirtti.

Şirket, Variety dergisine yaptığı açıklamada, 'Hartwell'in diğer yarışmacıyla bir ilişki geliştiremediği için yarışmada bir haftadan daha az bir süre kaldığını' dile getirerek iddialarına karşı kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini aktardı.

HAYAT RTÜK'ten yayın yasağına uymayan kanallara ceza

DÜNYA Netflix 300 çalışanını daha işten çıkardı