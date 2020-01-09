Hayat Nijerli anneye Türk doktorlar ışık oldu
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Nijerli anneye Türk doktorlar ışık oldu

Türk doktorların ameliyat ettiği Nijerli anne Havva Suraj, ışığa kavuştu. Gözleri açılır açılmaz Türkiye’ye teşekkür eden Suraj, yüzünü ilk kez gördüğü bebeğine sarıldı. Doktor Selim Genç, “Havva, bebeği Muhammed’e doya doya bakabilecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Havva Suraj
Havva Suraj

Nijer’de doğumdan sonra gözünde oluşan katarakt sebebiyle görme yetisini kaybeden ve ülkeye giden Türk gönüllü doktorlar tarafından ameliyat edilen genç anne Havva Suraj, yeniden görmenin sevincini yaşıyor. Ülkenin Tessaoua kentinin İssawan köyünde yaşayan 24 yaşındaki Suraj’ın gözleri, sezaryen doğumun ardından yüksek düzeydeki katarakt nedeniyle kapandı. Gönüllüler Platformu çatısı altında Türk doktorların ücretsiz sağlık hizmeti vermek için Aguie ve Tessaoua kentlerine geldiğini radyo anonsundan duyan anne Suraj, yeniden görmek umuduyla 3 aylık bebeğini de yanına alarak sağlık merkezine doğru yola çıktı. Suraj, muayene olduktan sonra gözündeki yüksek düzeydeki katarakt nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Suraj, bandajları açılır açılmaz Türkiye’ye ve Türk doktorlara teşekkür etti.

ANNE İÇİN BAĞIŞ TOPLADILAR

  • Türk doktorlar, cebindeki son parayı Tessaoua’ya ulaşmak için harcayan Suraj’ın köyüne dönebilmesi için de seferber oldu. Suraj’ın yol parası, Türkiye’den gelen yardımseverler ve doktorların aralarında topladığı bağışla karşılandı. Genç annenin ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Selim Genç, “Havva, bebeği Muhammed’in yüzünü doğumdan sonra ilk kez gördü. Şimdi artık bebeğine doya doya bakabilecek. Bu mesleğin mükafatı olarak bu yeter” ifadelerini kullandı.

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