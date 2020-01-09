Nijerli anneye Türk doktorlar ışık oldu

Ekonomi

Fırtına balık tezgahlarını vurdu: Fiyatlar uçtu seçenek azaldı

Balıkesir’de yoğun bir şekilde etkili olan fırtına balık tezgahlarında fiyatların yükselmesine neden oldu. Balıkesir’de fırtına dolayısıyla 15 lira olan hamsinin kilosu 30 liraya çıkarken, istavrit 30 TL, barbun 50 TL’den satışa çıktı. Tezgahlarda balık çeşitliliğinin ise az olduğu görüldü.