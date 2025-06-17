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Now TV Selçuk Tepeli ile yollarını ayırdı: Kovulma sebebi ortaya çıktı

Now TV Selçuk Tepeli ile yollarını ayırdı: Kovulma sebebi ortaya çıktı

11:5217/06/2025, Salı
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Selçuk Tepeli
Selçuk Tepeli

Eski adı Fox TV olan Now TV'de ana haber bültenini hazırlayıp sunan Selçuk Tepeli'nin kanalla yollarının ayrılacağı öğrenildi. Kanal yönetiminin 'özel hayat düzensizliği' nedeniyle Tepeli ile yola devam etmeyeceği belirtildi.

Fatih Portakal'ın yerini almasının ardından ilginç çıkışlarıyla gündeme gelen sunucu
Selçuk Tepeli
, NOW TV'de (Fox TV) sunduğu NOW Ana Haber programındaki görevinden ayrıldı.


Gerekçe: 'Özel hayat düzensizliği'


Ensonhaber'e göre, ayrılık kararı kanal yetkilileri tarafından
"özel hayat düzensizliği"
sebebiyle verildi.

Tepeli, 2020 yılında Fatih Portakal'ın ayrılmasının ardından getirilmişti. Tepeli'nin cuma günü, son yayınına çıkması bekleniyor.


#Selçuk Tepeli
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