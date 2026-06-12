Nüfus arşivleri Japon kağıdıyla yenileniyor

Yıpranan nüfus kütükleri Japon kağıdıyla aslına uygun biçimde onarılırken, milyonlarca belge Dijital Arşiv Yönetim Sistemi kapsamında elektronik ortama taşınıyor. Bugüne kadar 2 milyon 100 bin sayfa belge restore edildi, 6 bin 654 nüfus kütüğü yeniden ciltlendi. 2025 yılında ise 209 bin 107 sayfa belge onarılırken 1.500 kütük yeniden düzenlenerek arşivlere kazandırıldı. Restorasyon sürecinde yırtılan ve eksilen bölümler, kozo, mitsumata ve gampi gibi bitkilerden elde edilen asitsiz ve dayanıklı Japon kağıdıyla tamamlanıyor. İnce, esnek ve uzun lifli yapısıyla dikkat çeken bu özel kağıt, belgelerin kimyasal olarak zarar görmeden onarılmasını sağlıyor. Ardından belgeler yeniden ciltlenerek uzun yıllar korunabilecek hale getiriliyor.