Nüfus azalışı güvenlik sorunu mu? Areda Survey araştırdı: Üç çocuklu ailelere devlet desteğine güçlü onay

Areda Survey'in Türkiye genelinde 2.400 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre vatandaşların yüzde 71,5'i üç çocuklu ailelere devlet desteği verilmesini destekliyor. Toplumun yüzde 63'ü nüfus azalmasını bir güvenlik sorunu olarak görürken, yüzde 60,3'ü Türkiye için en büyük tehdidin ahlaki yozlaşma olduğunu düşünüyor.
Türkiye'de nüfus politikaları, doğurganlık oranlarındaki düşüş ve toplumsal yapıya ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Areda Survey'in 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2.400 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma vatandaşların konuya ilişkin görüşlerini ortaya koydu.
Eğitim durumuna göre incelendiğinde öneriyi doğru bulanların oranı lise mezunlarında yüzde 79,7, lisans ve üzeri eğitim seviyesinde yüzde 73,2, ilköğretim mezunlarında ise yüzde 62,3 olarak araştırmaya yansıyor.
Nüfus azalması güvenlik riski olarak görülüyor
Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de nüfus ve güvenlik ilişkisine dair oldu. Katılımcılara, "Bazıları Türkiye'de nüfusun azalmasının aynı zamanda bir güvenlik sorunu oluşturduğunu düşünüyor. Siz bu düşünceye katılıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 63'ü bu görüşe katılıyor, yüzde 37'si katılmadığını ifade ediyor.
Bu görüşe katılanların oranı erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda ise yüzde 60,6 olarak ölçülüyor. Yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, 35-54 yaş grubunda katılım oranı yüzde 64,4 ile ilk sırada yer alıyor. 18-34 yaş grubunda bu oran yüzde 63,3, 55 yaş ve üzeri grupta ise yüzde 60,5 olarak araştırmaya yansıyor.
Eğitim durumuna göre incelendiğinde ise nüfus azalmasının aynı zamanda bir güvenlik sorunu oluşturduğu görüşüne katılan lisans ve üzeri eğitim grubu yüzde 68,1, ilköğretim mezunları yüzde 59,1, lise mezunları ise yüzde 57,8.
Türkiye için en büyük tehdit: Ahlaki yozlaşma
Areda Survey’in gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara "Sizce şu anda Türkiye için en büyük tehdidi ne oluşturuyor?" sorusunu da yöneltildi. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 60,3'ü Türkiye için en büyük tehdidin ahlaki yozlaşma olduğunu düşünüyor. Bu seçeneği yüzde 30,8 ile Türkiye'deki kutuplaşma, yüzde 6 ile Terör sorunu, yüzde 2,9 ile dünyadaki çatışmalar takip ediyor.
Ahlaki yozlaşmayı en büyük tehdit olarak görenlerin oranı kadınlarda yüzde 62, erkeklerde ise yüzde 58,4. Buna karşılık kutuplaşmayı tehdit olarak görenlerin oranı kadınlarda yüzde 31,8, erkeklerde yüzde 29,7.
Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, ahlaki yozlaşma görüşü 18-34 yaş grubunun yüzde 62,3'ü, 35-54 yaş grubunun yüzde 64,5'i bu seçeneği tercih ediyor. 55 yaş ve üzeri grupta ise bu oran yüzde 51,2.
Eğitim kırılımlarında ahlaki yozlaşmayı en büyük tehdit olarak görenlerin oranı ilköğretim mezunlarında yüzde 51,4, lise mezunlarında yüzde 56,3 iken, lisans ve üzeri eğitim grubunda yüzde 68,1 olarak araştırmaya yansıyor.
Araştırmanın Metodolojisi
Bu araştırma, 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2.400 kişinin katılımıyla, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği kullanılarak Areda Survey'in profil bazlı dijital paneli üzerinden gerçekleştirildi.