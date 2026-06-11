Nüfus azalışı güvenlik sorunu mu? Areda Survey araştırdı: Üç çocuklu ailelere devlet desteğine güçlü onay

Araştırmada katılımcılara, "3 çocuğu olan her aileye maaş bağlanması ve bazı vergilerden muaf tutulmaları yönündeki öneriler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 71,5'i bu öneriyi doğru bularak ve destekliyor, yüzde 28,5'i ise yanlış bir öneri olduğunu ifade ediyor. Öneriye kadınların yüzde 69,8'i, erkeklerin ise yüzde 73,3'ü destek veriyor. Yaş gruplarına bakıldığında desteğin en yüksek olduğu kesim yüzde 77,2 ile 18-34 yaş grubu olduğu görülüyor. Bu oran 35-54 yaş grubunda yüzde 71,3'e, 55 yaş ve üzeri grupta ise yüzde 64,1.