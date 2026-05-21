Anket Seçim Sonuçları 2026: Bu pazar seçim olsa kim kazanır? AK Parti, CHP, MHP oy oranları!

Türkiye’de seçmen eğilimlerine ilişkin yapılan son araştırma, siyasi partilerin güncel oy oranlarını ortaya koydu. “Bu pazar milletvekilliği genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, seçmen davranışında bloklaşma eğiliminin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
AK Parti, CHP, MHP ve diğer partilerin son oy oranları, partiler arasındaki rekabetin seyrini yeniden gündeme taşıdı.
AK Parti birinci sıradaki yerini koruyor
Areda Survey tarafından yayımlanan Nisan 2026 tarihli “Sosyometre” araştırması, seçmen eğilimlerinde dikkat çeken değişimi ortaya koydu. “Bu pazar milletvekilliği genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette AK Parti yüzde 34,4 ile birinci parti olurken, CHP’nin oy oranı yüzde 30,3 olarak ölçüldü. Araştırmada AK Parti’nin Aralık 2025’te yüzde 31,7 seviyesinde olan oy oranını yaklaşık 3 puan artırdığına dikkat çekilirken, CHP’nin ise son 4 ayda düşüş eğiliminde olduğu belirtildi.
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye siyasetinde iki ana eksenli rekabetin sürdüğü görülürken, seçmen davranışında sert kırılmalar yerine kontrollü geçişlerin öne çıktığı ifade edildi. Küçük partilerin ve kararsız seçmenlerin önümüzdeki süreçte seçim sonuçları üzerinde belirleyici rol oynayabileceği vurgulandı.
Ankette partilerin 2023 milletvekili seçimlerindeki seçmen tabanlarını koruma oranları da paylaşıldı. Buna göre AK Parti, 2023 seçimlerindeki seçmeninin yüzde 93,1’ini koruyarak bu alanda ilk sırada yer aldı. CHP ve DEM Parti’nin seçmen tabanının yaklaşık yüzde 91’ini muhafaza ettiği görülürken, MHP’nin oy tabanını koruma oranı yüzde 82,6 olarak ölçüldü.
İYİ Parti’deki düşüş eğilimi dikkat çekti
Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri ise İYİ Parti’de yaşanan seçmen kaybı oldu. Ankete göre İYİ Parti, 2023 seçimlerindeki seçmen desteğinin yarıdan fazlasını kaybetti. Partinin mevcut seçmen koruma oranı yüzde 45,9 seviyesinde kaldı.
Raporda ayrıca CHP’li belediye başkanları ve üst düzey bürokratlara yönelik yürütülen yargı süreçlerine ilişkin kamuoyu değerlendirmelerine de yer verildi.
