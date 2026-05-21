Anket Seçim Sonuçları 2026: Bu pazar seçim olsa kim kazanır? AK Parti, CHP, MHP oy oranları!

AK Parti birinci sıradaki yerini koruyor





Areda Survey tarafından yayımlanan Nisan 2026 tarihli “Sosyometre” araştırması, seçmen eğilimlerinde dikkat çeken değişimi ortaya koydu. “Bu pazar milletvekilliği genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette AK Parti yüzde 34,4 ile birinci parti olurken, CHP’nin oy oranı yüzde 30,3 olarak ölçüldü. Araştırmada AK Parti’nin Aralık 2025’te yüzde 31,7 seviyesinde olan oy oranını yaklaşık 3 puan artırdığına dikkat çekilirken, CHP’nin ise son 4 ayda düşüş eğiliminde olduğu belirtildi.