Nusaybin’de 6'ncı kattan düşen çocuk, ağır yaralandı

14:105/12/2025, Cuma
DHA
Mardin’in Nusaybin ilçesinde binanın 6’ncı katından düşen E.K. (14) adlı kız çocuğu ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Barış Mahallesi Mardin Yolu Caddesi’nde meydana geldi. E.K., henüz bilinmeyen nedenle 6’ncı kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından E.K., Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Mardin
#Çocuk
#Düşme
