Nusaybin’de 6'ncı kattan düşen çocuk, ağır yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Barış Mahallesi Mardin Yolu Caddesi’nde meydana geldi. E.K., henüz bilinmeyen nedenle 6’ncı kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından E.K., Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.