O şarkıcı değil ‘Ferdi Baba’ydı

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatı özellikle memleketi Adana’yı hüzüne boğdu. Bir hayranı sokakları, ünlü sanatçının posterleriyle donattı. Eski komşuları ise “O bir şarkıcı değil Ferdi Baba’ydı” dedi. Tayfur, bugün AKM’de düzenlenecek törenin ardından İstanbul’da toprağa verilecek.
Vefatıyla sevenlerini yasa boğan sanatçı Ferdi Tayfur, bugün düzenlenecek anma töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden 79 yaşındaki sanatçı Tayfur'un cenazesi, dün saat 11.45'te İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sanatçının cenazesini kızı Tuğba Dınız teslim aldı. Tayfur için bugün saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlenecek. Tayfur’un cenazesi, Sarıyer’de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
MEMLEKETİ YASTA
Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Tayfur'un çocuk ve gençliğinin geçtiği Adana'daki mahallesinde eski komşuları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz (40), "Ferdi Tayfur çok iyi, değerli, kıymetli bir insandı. Mahalle halkı çok severdi. Mahallemize gelip giderdi. Bana mahallede kiracı olarak oturdukları evleri gösterdi. 'Sokakları gezmeye, mahalleme bakmaya geldim, sık sık gelirim.' dedi. Mahalleye desteğini yardımlarını çekmedi" ifadelerini kullandı. Mahalle sakini 66 yaşındaki Kemal Kav da Tayfur'un ünlü olmadan önce yaşadığı mahallede babasının kahvesine sık sık geldiğini anlattı. Tayfur'un mahallede kirada oturdukları bir evi gösteren Kav, "Ferdi Bey mahallemizin çocuğu, kapı komşumuz, kirvemiz. Gelip kahvede saz çalardı, çalışırdı. Çok kişiye yardım etti, dört dörtlük insandı. Vefatından dolayı mahallemiz, memleketimiz adına çok üzüldük." diye konuştu. Öte yandan Kozan ilçesinde Mehmet Akif Armağan isimli bir vatandaş ilçenin her tarafına Tayfur’un fotoğraflarını astırdı. Bununla da yetinmeyen Armağan kamyonetinden Tayfur’un kliplerini sinevizyon şeklinde gösterip şarklarını tüm Kozanlılara dinletti. Armağan, “Çocukluğumuz onun şarkılarıyla geçti. Çok büyük bir değeri kaybettik. O bir şarkıcı değil Ferdi Baba'ydı” dedi.
ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Ferdi Tayfur için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Şarkılarıyla Ankara turu
MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' isimli şarkısını klasik otomobilinde çalarak hayatını kaybeden sanatçıyı andı. Klasik otomobil tutkusu ve Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı ile bilinen Bahçeli, Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından 06 TCD 009 plakalı klasik otomobilinin direksiyonuna geçip trafiğe çıktı. Bahçeli, trafikte seyir halindeyken Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinledi.