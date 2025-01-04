O şarkıcı değil ‘Ferdi Baba’ydı

Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Tayfur'un çocuk ve gençliğinin geçtiği Adana'daki mahallesinde eski komşuları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz (40), "Ferdi Tayfur çok iyi, değerli, kıymetli bir insandı. Mahalle halkı çok severdi. Mahallemize gelip giderdi. Bana mahallede kiracı olarak oturdukları evleri gösterdi. 'Sokakları gezmeye, mahalleme bakmaya geldim, sık sık gelirim.' dedi. Mahalleye desteğini yardımlarını çekmedi" ifadelerini kullandı. Mahalle sakini 66 yaşındaki Kemal Kav da Tayfur'un ünlü olmadan önce yaşadığı mahallede babasının kahvesine sık sık geldiğini anlattı. Tayfur'un mahallede kirada oturdukları bir evi gösteren Kav, "Ferdi Bey mahallemizin çocuğu, kapı komşumuz, kirvemiz. Gelip kahvede saz çalardı, çalışırdı. Çok kişiye yardım etti, dört dörtlük insandı. Vefatından dolayı mahallemiz, memleketimiz adına çok üzüldük." diye konuştu. Öte yandan Kozan ilçesinde Mehmet Akif Armağan isimli bir vatandaş ilçenin her tarafına Tayfur’un fotoğraflarını astırdı. Bununla da yetinmeyen Armağan kamyonetinden Tayfur’un kliplerini sinevizyon şeklinde gösterip şarklarını tüm Kozanlılara dinletti. Armağan, “Çocukluğumuz onun şarkılarıyla geçti. Çok büyük bir değeri kaybettik. O bir şarkıcı değil Ferdi Baba'ydı” dedi.