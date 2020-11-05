Ödüllü yazardan yeni öykü kitabı: Ölümsezen

Mehmet Erkan’ın yayımlanan 10’uncu kitabı “Ölümsezen”, yazarın 2005 yılından bugüne yazdığı ve bir bölümü Varlık, Hece Öykü, Türk Edebiyatı gibi edebiyat dergilerinde yayınlanan öykülerinden bir seçkiden oluşuyor.

Hem durum hem de olay öykülerinin yer aldığı kitapta doğa ve insan tasvirleri, karakterlerin ruhsal analizleri akıcı bir dille, okuyucu ile sohbet eder üslupta aktarılıyor.

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Toplumsal gerçekçi diyebileceğimiz öykülerde karakterler de bu gerçeğin bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor; ümit eden ama harekete geçemeyen, kederden zevk alan ama gelecekten umutlu karakterlerin her biri ilginç olay örgüleri içinde anlatılıyor.

Ölümsezen

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10 öyküden oluşuyor

On öyküden oluşan kitap, bir yazarın 21 yaşından 40 yaşına kadar öyküde aldığı yolu gözlemleme fırsatı da sunuyor. Kitaba özgün ismini veren Ölümsezen’in Öyküsü: “Bir insan niye kırkından sonra Sezen Aksu dinlemeye başlar?”

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Kitap, sıra dışı ve özgün ismiyle de dikkat çekiyor. Kitaba ismini veren öykü, korku ve gerilimi çağrıştırsa da örgüsüyle okurun içine dokunuyor. Öykü, herkesin ve her şeyin aynı olduğu mahallede kırk yaş üstü Türk Sanat Musikisi tutkunu bir karakterin birden bire Sezen Aksu şarkılarına dönüşüyle başlıyor. Basit gözüken bu olayın ardından da insanın içini burkan bir hikaye çıkıyor. Ölümsezen ismi böylece doğuyor.

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İlk öykü ile ilk ödül

Mehmet Erkan henüz 21 yaşındayken ilk öyküsü “Bekir Bey” ile Türk Edebiyatı Vakfı’nın düzenlediği Ömer Seyfeddin Hikaye Yarışması’nda mansiyona değer bulundu. İlk öykü kitabı Bir Safın Öyküsü ile ise 2005 yılında Varlık Dergisi tarafından Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’ne değer görüldü. Yazarın öykü, çocuk edebiyatı ve iş yönetim alanlarından da eserleri bulunuyor.

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Mehmet Erkan kimdir?

1981 yılında Samsun’da doğdu. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisansını Şehir Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. 2002 yılında ilk öyküsü Bekir Bey ile Türk Edebiyatı Vakfı’nın düzenlemiş olduğu Ömer Seyfeddin Hikâye Yarışmasında mansiyon ödülü aldı. 2005 yılında Yaşar Nabi Nayır Öykü ödülüne layık görüldü ve ilk kitabı “Bir Safın Öyküsü” yayımlandı.

Öyküleri Varlık, Türk Edebiyatı, Hece Öykü gibi dergilerde yer alan Mehmet Erkan, Kariyer Dergi, HR Dergi gibi iş dünyası dergileri için de makaleler kaleme aldı.

Hâlen özel bir şirkette insan kaynakları direktörü olarak görev yapan Mehmet Erkan, hem iş dünyası hem de edebiyat alanındaki çalışmalarına devam ediyor.

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