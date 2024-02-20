|
Hayat

Öğrenciler sanal müze gezecek

Milli Eğitim Bakanlığı, lise öğrencileri ve öğretmenleri için sanal müze uygulaması başlattı. Akılda kalıcı bir eğitim sunmayı hedefleyen sitede 43 sanal müze bulunuyor. Sitede tarihi mekanlar da gezilebilecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 00:44 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, öğrenme deneyimlerini zenginleştirmesi amacıyla lise öğrencileri ve öğretmenleri için sanal müze uygulamasını hayata geçirdi. Tarih, felsefe ve coğrafya derslerindeki ünitelere göre, öğretmenler öğrencilere akılda kalıcı bir eğitim sunmak adına hazırlanan sitedeki sanal müzeleri gezdirecek. 43 sanal müzenin yer aldığı sitede, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi,

Adana Arkeoloji Müzesi, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve gibi birden fazla dersi ilgilendiren sanal müzeler de ziyaret edilebiliyor.

MEB, gençlere ve çocuklara ortak kültür ve tarih bilincini kazandırmak için Türkiye’nin çok bilinen müze ve ören yerlerinin sanal turlarla gezilmesini sağlıyor. Sitede müzelerin yanı sıra Çanakkale, Şanlıurfa, Bitlis,

Bayburt, Eskişehir, Denizli, İzmir, İstanbul gibi birçok şehirde yer alan tarihi, kültürel ve coğrafi güzellikler de yer alıyor.

Belgesellerde değil dağlarımızda

Bingöl'de, nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altına alınan yaban keçilerinin sayısı yürütülen çalışmalar sayesinde her geçen yıl artıyor. Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, Bingöl'de genellikle Kiğı, Yedisu, Karlıova ve Yayladere ilçesindeki dağlarda görülüyor. Ekipler, bölgede sürekli besleme ve koruma çalışmaları yürütüyor. Bu sayede 2021'de 1301, 2022'de 1448 olan yaban keçilerinin sayısı geçen yıl 1506'a yükseldi. Yaban keçilerinin sürü halinde kayalıklarda ve yer yer karlı dağlardaki gezintisi, görüntülendi.



#Eğitim
#Aktüel
#Teknoloji
#MEB
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Osmaniye 1.614 deprem konut kura çekiliş sonuçları e Devlet: İşte AFAD Osmaniye hak sahipliği konut kura sonuçları tam isim listesi