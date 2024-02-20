Öğrenciler sanal müze gezecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, öğrenme deneyimlerini zenginleştirmesi amacıyla lise öğrencileri ve öğretmenleri için sanal müze uygulamasını hayata geçirdi. Tarih, felsefe ve coğrafya derslerindeki ünitelere göre, öğretmenler öğrencilere akılda kalıcı bir eğitim sunmak adına hazırlanan sitedeki sanal müzeleri gezdirecek. 43 sanal müzenin yer aldığı sitede, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi,

Adana Arkeoloji Müzesi, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve gibi birden fazla dersi ilgilendiren sanal müzeler de ziyaret edilebiliyor.

MEB, gençlere ve çocuklara ortak kültür ve tarih bilincini kazandırmak için Türkiye’nin çok bilinen müze ve ören yerlerinin sanal turlarla gezilmesini sağlıyor. Sitede müzelerin yanı sıra Çanakkale, Şanlıurfa, Bitlis,

Bayburt, Eskişehir, Denizli, İzmir, İstanbul gibi birçok şehirde yer alan tarihi, kültürel ve coğrafi güzellikler de yer alıyor.

Belgesellerde değil dağlarımızda

Bingöl'de, nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altına alınan yaban keçilerinin sayısı yürütülen çalışmalar sayesinde her geçen yıl artıyor. Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, Bingöl'de genellikle Kiğı, Yedisu, Karlıova ve Yayladere ilçesindeki dağlarda görülüyor. Ekipler, bölgede sürekli besleme ve koruma çalışmaları yürütüyor. Bu sayede 2021'de 1301, 2022'de 1448 olan yaban keçilerinin sayısı geçen yıl 1506'a yükseldi. Yaban keçilerinin sürü halinde kayalıklarda ve yer yer karlı dağlardaki gezintisi, görüntülendi.







