|
Hayat

Öğrencilerin rotasını bilim belirleyecek

Okullarda yeni müfredat değişikliğine gidiliyor. MEB tarafından başlatılan müfredat değişikliğine yönelik hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:29 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yeni müfredat, 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi'nde okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak. Müfredat içerisinde bilim tarihine yönelik dersler de yer alacak. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bilim tarihi lisans programlarından mezun olan öğrencilerin ilk ve ortaokullarda bu alandaki dersi verebilmesi için ilgili kararda değişikliğe gidecek. Müfredat değişikliğinde öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimi esas alınacak. Yeni müfredatta bilimsel ve kültürel değerlere de ağırlık verilecek.



#Eğitim
#MEB
#müfredat değişikliği
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1.20 KONUT KREDİSİ BAŞVURU: 1.20 faizli ilk evim kampanyası konut kredisi ne zaman, başvuru şartları neler?