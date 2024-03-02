Öğrencilerin rotasını bilim belirleyecek

Yeni müfredat, 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi'nde okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak. Müfredat içerisinde bilim tarihine yönelik dersler de yer alacak. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bilim tarihi lisans programlarından mezun olan öğrencilerin ilk ve ortaokullarda bu alandaki dersi verebilmesi için ilgili kararda değişikliğe gidecek. Müfredat değişikliğinde öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimi esas alınacak. Yeni müfredatta bilimsel ve kültürel değerlere de ağırlık verilecek.