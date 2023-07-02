Okuduğun masalın devamını sen yaz

Ayşe Olgun’u uzun yıllardır gazete ve dergilerdeki röportaj-larından, haber ve yazılarından tanıyoruz. Aynı zamanda Yeni Şafak Pazar ekimizin de yayın yönetmenliğini sürdürüyor. Bu hafta ‘Çocuk Röportajcımız’ın konuğu oldu. Okuma alışkanlığının çocuk yaşta edinildiğini ve bu yüzden sevdiğin masalların izini sürmek gerektiğini söyleyen Olgun, ileride yazmak isteyenlere tavsiyesi ise okuduğu masalların sonunu kendilerinin hayal güçlerine güvenip yeniden yazmaları. Şimdi sohbete geçelim:

* Çocukken ilk okuduğunuz kitap neydi?

Çocukken okuduğum kitap Kurt ile Yedi Yavrusu… Çok bilinen bir kitap… Ben okuma yazma bilmiyordum. Ama bunu evde ablalarıma anneme çok okuttuğum için kitabı ezberlemiştim.

* Okuma alışkanlığı kazanmak için neler yapmalıyız?

Okuma alışkanlığı kazanmak için yaşına ve ilgi alanına göre kitap okumak çok önemli. Bir de ben çocukken bana okuma sevgisini kazandıran şey büyüklerin anlattığı masallardı. Ablalarım şöyle yapardı: Masalın başını anlatırlardı. Ben heyecanla “Ee.. sonra?’’ derdim. Eve gidelim, kalanını sen okursun derlerdi. Ben de kalanını büyük bir heyecanla okurdum.

Kendime yeni masallar uydururdum

* Bugün çocuk olsaydınız kitap okur muydunuz?

Bugün çocuk olsaydım herhalde bol bol müzeleri ve sergileri gezerdim. Onlar ile ilgili kendim masallar uydururdum. Sonra da onları okurdum.

* Boş zamanlarınızda neler yaparsınız?

Ben İstanbul’da yaşıyorum. Boş zamanlarımda İstanbul’un tarihi semtlerinde bilmediğim yollarda bol bol yürüyorum. Yeni sokaklar, yeni mekânlar keşfetmeyi seviyorum.

Masallar sizin için bitmesin

* Yazar olmak isteyen çocuklar neler yapmalı?

Bence yazar olmak isteyen çocuklar “Çok beğendikleri masalların kahramanı, o masal bittikten sonra ne yapıyor?” diye düşünüp masalın devamını yazmalı. Sonra kendi hikâyelerini yazmaya başlamalı.







