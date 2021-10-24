YediHilal tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ara verilen Yedi Güzel Okuma Projesi kaldığı yerden daha büyük heyecanla yeniden başlıyor. Yedi farklı usta ismin eserlerinin okunacağı projede bu yıl Aliya İzzetbegoviç, İhsan Fazlıoğlu, Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek, Abdurrahman Arslan, José Saramago ve Antoine De Saint Exupery yer alıyor. Proje, usta yazarların ağırlandığı açılış konferansıyla başlayacak. Okumalar esnasında eserleri okunacak olan yaşayan öncüler ziyaret edilecek ve proje kapanış konferansı ile sona erecek.

Projenin amacı hakkında bilgi veren YediHilal Üniversiteler Başkanı Bilal Fatih Kavaklı, “‘Okuduğun yerden başla’ sloganıyla yola çıktık. Üniversite öğrencilerinin fikir ve aksiyon yönlerine zenginlik katmak istiyoruz. Yedi farklı fikir, edebiyat ve aksiyon adamının kitaplarını yetkin isimlerle birlikte medrese usulüyle okutmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuşarak projenin temel hedefinin gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak ve gelmiş geçmiş önemli ilim ve fikir adamlarını gençlere tanıtmak olduğunu ifade etti.

GENÇLER FANZİM ÇIKARACAK

Proje kapsamında bu yıl ilk kez fanzim yarışması düzenlenecek. Okumaya katılan gençler arasında düzenlenecek yarışma ile ilgili konuşan Kavaklı, “Gençler seçtikleri yazarı dosya konusu edinerek bu fanzinleri çıkaracaklar. Burada farklı amaçlarımız da var. Takım çalışmasının ve birlikte hareket ederek ortaya ürün koyabilme kültürünün de aşılanacağını umuyoruz” dedi. Yarışmanın amacı fanzini çıkarmakla birlikte, katılımcıların sadece iyi eserler okumakla kalmayıp bir yazar olarak da kendilerini görme fırsatı vererek kabiliyetlerini keşfetmek.

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