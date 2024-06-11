Okula eğlenceli veda

Faaliyet haftası, öğrencilerin keyifli bir tatil dönemi geçirmesi için kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler içeriyor. Faaliyet haftası etkinlikleri, eğlenerek öğrenmeyi deneyimleme fırsatı sunarken öğrenci ve öğretmenler arasındaki paylaşımları da arttırmayı amaçlıyor. Etkinlikler, öğrencilerin kültürünü tanımalarını, zihinsel becerilerini ölçerek analiz becerilerini geliştirmelerini, paylaşmanın önemini kavrayabilmelerini, dert ettikleri bir konuyu topluluk önünde tartışabilmelerini hedefliyor.

KERMES GELİRİ YARDIM KURULUŞLARINA

Etkinlikler kapsamında dün (pazartesi), bilgi yarışmaları düzenlendi. Her okul kendi bilgi yarışması için sorular ve kelimeler hazırladı. Yıl sonu kermesine tüm öğrencilerin katılımıyla yiyecekler getirildi. Kermeste toplanan paraların yardım kuruluşlarına bağışlanması planlanıyor.

Bugün (salı) hitabet oyunları etkinliği yapılacak. Belirlenen üç oyun ile öğrencilerin sınıf içinde hitabetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak eğlenmesi amaçlandı. Çarşamba günü ise kelime oyunları etkinliğinde her sınıf kendi yarışması için kelimeler ve sorular hazırlayacak.

PERŞEMBE TAMAMLANACAK

Karne gününden bir gün önce olan 13 Haziran Perşembe ise "Gezi ve Piknik Günü" önerildi. Okul tarafından belirlenen bir gezi veya piknik programı ile "yıl sonu faaliyet haftası" tamamlanacak. Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma karnelerini alarak 2 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek.







