Okuyan her çocuk yazar olabilir

Su Çelikel





İlk olarak Eskişehir’deki lise yıllarında yayınladığı aylık sanat-edebiyat dergisi Deneme ile yayımcılık dünyasına adım atan Ahmet Kot, daha sonraki yıllarda kurduğu yayınevleri ve yürüttüğü yayımcılık faaliyetleri ile önemli bir isim. Türkiye’nin sayılı kütüphanelerinden birinin de sahibi olan Kot, bu değerli birikimini Balıkesir’de “Millet Kütüphanesi Ahmet Kot Kitaplığı”nda tüm kitapseverler ile paylaşıyor. Okuma alışkanlığı kazanmak isteyen çocuklara, merak uyandırıcı, macera kitaplarından başlamalarını tavsiye eden Kot, “Okuduğumuz kitapları arkadaşlarımıza tavsiye veya hediye edersek, onlar da aynı şeyi size yapacaklardır. Böylece bir kitap dostluğu kurulur” önerisinde bulunuyor.

Çocukken ilk okuduğunuz kitap neydi?

Hafızamda yer etmiş ilk kitap, Sihirli Fasulyeler adında resimli bir masal kitabıydı. Bir çocuğun diktiği fasulye büyüyor ve göğe ulaşıyor, çocuk da ona tırmanarak bulutlardaki saraya ulaşıyordu. Daha sonraki yıllarda, ilkokul dördüncü sınıfta okuduğum 10 ciltlik İki Çocuğun Devrialemi bende derin izler bırakan bir diğer kitaptı. İki çocuğun maceralarla dolu dünya gezisinde onlarla beraber gezdim sanki. Benim dünya algımın oluşmasında bu kitapların niye kadar önemli bir yer tuttuğunu çok iyi görebiliyorum bugünden bakınca. Kitapların yeni baskısı da yapıldı. Bu on kitap, hiçbir ücret ödemeden dünyayı dolaşmak isteyen küçük adamlara hararetle tavsiyemdir.

Merak uyandırıcı macera kitapları okuyun

Okuma alışkanlığı kazanmak için neler yapmalıyız?

Önce ince ve kolay okunabilir kitaplardan başlamak gerek. Büyüklerin tavsiyelerini de dikkate alalım ama hoşumuza gitmeyen kitabı okumayı da kitap ne kadar önemli olursa olsun, daha sonraya bırakalım. Merak uyandırıcı macera kitapları özellikle tavsiye edilir. Çok beğendiğimiz kitapları tekrar okumak da önemli. Okuduğumuz kitapları arkadaşlarımıza tavsiye veya hediye edersek, onlar da aynı şeyi size yapacaklardır. Böylece bir kitap dostluğu kurulur. Fena mı olur?

Bugün çocuk olsaydınız, kitap okur muydunuz?

Ben hâlâ her kitabı bir çocuk merakıyla alır ve okurum. Kitaplar oturduğunuz yerden yaşanan maceralardır arkadaşlar. Dünyanın neresinde ne oluyor, kitaplardan öğrenebilir ve okumayan arkadaşlarımıza da caka satabiliriz. Hattaa. bazı kitaplar geçmiş tarihte neler olmuş onu anlatır. Bazıları da gelecekte neler olabileceğini anlatır. Merak etmez misiniz?

Yazarlık keyifli olduğu kadar zordur

Boş zamanlarınızda neler yaparsınız?

Boş zamanlarımda, dolu zamanlarımda okuduğum kitapları beynimdeki çekmecelere yerleştiririm satır satır. Daha sonra lazım olduğunda kolayca çıkarıp kullanabileceğim bilgilerle doludur beynimin rafları ve çekmeceleri. Siz de öyle yapabilirsiniz.

Yazar olmak isteyen çocuklar ne yapmalı?

Önce şunu söyleyeyim. Her çocuk yazar olabilir. Ama şunu çok iyi bilmek gerekir ki yazarlık keyifli ve hoş bir şey olduğu kadar da zordur. Bir kere, yazar olmak için yazacak şeyiniz olması lazım. Önce bir fikir biriktireceksiniz ki onu başkalarına aktarabilesiniz. Bunu yolu kitap okumaktan geçer. İkincisi, iletmek istediğiniz düşünceleri başkalarına aktarabilmek için bir araç gerekir. O da dildir. Demek ki, Türkçeyi çok işi bileceksiniz ve kelime dağarcığınız çok geniş olacak. Bunun yolu da kitap okumaktan geçer. Üçüncüsü de çok çalışacak ve araştıracaksınız. Yanlış ve eksik bilgilerle yazar olursanız, okuyucu ve eleştirmenler hemen yanlışlarınızı bulup çıkarırlar. Bunun için de çok kitap okumak gerek. Demek ki neymiş, yazar olmak isteyen çocuklar çok kitap okumalıymış.







