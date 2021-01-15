Olmak Ama Nasıl Zeynep Başçı Çıra Yayınları 2020 360 sayfa

BÜLENT ACUN

Zeynep Başçı, “Olmak Ama Nasıl?” kitabıyla bizleri “ol”manın olmazsa olmazları ile yüzleştiriyor ve düşünce ufkumuzda yeni kapılar aralıyor. Zeynep Başçı, Bingöl’de görev yapan bir Kur’an Kursu öğretmeni. Sosyoloji, psikoloji ve kişisel gelişime yakın ilgi duyan velûd bir kalem… Başçı’nın bu kitabı “Modern Çağın Pedagojik Yanılgıları” kitabından sonra verdiği ikinci eser. Modern, kişisel gelişime esaslı bir reddiye olarak kaleme alındığı satır aralarından rahatlıkla okunabilen kitabı şu cümleyle özetlemek mümkün: “Olmanın olmazsa olmazları.” Zeynep Başçı “Olmak Ama Nasıl?” sorusuna aradığı ve bulduğu cevapları kitabında okuruyla cömertçe paylaşıyor.

Yazar, kişisel gelişimden akademik başarıya, mutluluktan güçlü kişilik sağlam karaktere değerlerimiz ışığında birçok hayati konunun adım adım izini sürüyor. Kitap bu gayretli yolculuktan mühim haberler veriyor.

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Yazarın bir din görevlisi olması sosyoloji, psikoloji ve kişisel gelişim alanlarında alın ve akıl teri dökmesi; kitabı hayli okunaklı ve dokunaklı kılıyor.

Kitap ele aldığı konuların hayatiyeti münasebetiyle geniş bir kitleye hitap etmeyi hak ediyor. Satırları arasında dolaşan okuru, samimi ve akıcı üslubuyla, oldukça ferahlatıp, rahatlatan kitap, yer yer ezber bozan tespitlerle de okuru şöyle bir silkeleyip, kendine getiriyor.

Zeynep Başçı, kitabında bize ailemizin bir ferdi edasıyla samimi bir dost gibi yazıyor, sesleniyor.